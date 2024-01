Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/1 mới nhất

(VTC News) -

VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 2/1 và sáng mai 3/1. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá với các trận đấu hấp dẫn nhất của các giải đấu hàng đầu thế giới tại đây.

Tâm điểm của lịch thi đấu hôm nay 2/1 là các trận đấu tại vòng 20 Ngoại Hạng Anh, vòng 19 La Liga và vòng 1/8 Coppa Italy. Người hâm mộ quan tâm đến trận đấu West Ham vs Brighton, Valencia vs Villarreal và AC Milan vs Cagliari.

02h30 ngày 3/1: West Ham vs Brighton

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 2/1

- 23h00 ngày 2/1: Getafe vs Vallecano

- 01h15 ngày 3/1: Sociedad vs Alaves

- 03h30 ngày 3/1: Valencia vs Villarreal

West Ham chạm trán Brighton ở vòng 20 Ngoại Hạng Anh.

Lịch thi đấu Hạng 2 Ả Rập Xê Út hôm nay 2/1

- 19h10 ngày 2/1: Al Qaisumah vs Al-Taraji Club

- 19h25 ngày 2/1: Al Arabi vs Al Batin

- 19h45 ngày 2/1: Ohod vs Al Adalh

Lịch thi đấu Hạng 2 Scotland hôm nay 2/1

- 22h00 ngày 2/1: Partick Thistle vs Queen's Park

- 22h00 ngày 2/1: Airdrieonians vs Inverness CT

- 22h00 ngày 2/1: Arbroath vs Dundee United

- 22h00 ngày 2/1: Dunfermline Athletic vs Raith Rovers

- 22h00 ngày 2/1: Greenock Morton vs Ayr United

Lịch thi đấu Coppa Italy hôm nay 2/1

- 03h00 ngày 3/1: AC Milan vs Cagliari

Lịch thi đấu VĐQG Scotland hôm nay 2/1

- 22h00 ngày 2/1: Dundee FC vs St. Johnstone

- 22h00 ngày 2/1: Hibernian vs Motherwell

- 22h00 ngày 2/1: Livingston vs Hearts

- 22h00 ngày 2/1: Rangers vs Kilmarnock

- 22h00 ngày 2/1: Ross County vs Aberdeen

- 00h00 ngày 3/1: St. Mirren vs Celtic

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus hôm nay 2/1

- 22h00 ngày 2/1: Apollon Limassol vs APOEL Nicosia

- 00h00 ngày 3/1: Omonia Nicosia vs AEL Limassol

- 00h00 ngày 3/1: Anorthosis vs Karmiotissa Pano Polemidion

Lịch thi đấu VĐQG Israel hôm nay 2/1

- 00h00 ngày 3/1: Maccabi Bnei Reineh vs Maccabi Netanya

- 01h00 ngày 3/1: Hapoel Hadera vs Hapoel Beer Sheva

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 2/1

- 21h00 ngày 2/1: Pharco FC vs Al Ahly

- 21h00 ngày 2/1: Pyramids FC vs Smouha SC

- 00h00 ngày 3/1: Ceramica Cleopatra vs El Zamalek

- 00h00 ngày 3/1: Future FC vs El Gounah

Lịch thi đấu VĐQG Algeria hôm nay 2/1

- 23h00 ngày 2/1: ES Setif vs CR Belouizdad

- 02h00 ngày 3/1: USM Alger vs MC Oran