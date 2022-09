Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/9 và rạng sáng 15/9

(VTC News) -

Báo điện tử VTC News trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9 và rạng sáng ngày 15/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu U20 Việt Nam

- 16h ngày 14/9: U20 Việt Nam vs U20 Hong Kong

- 20h ngày 14/9: U20 Indonesia vs U20 Timor Leste

Lịch thi đấu V-League vòng 16

- 18h ngày 14/9: Bình Định vs Hải Phòng (VTV5, On Football, Next Sports)

- 18h ngày 14/9: Hà Tĩnh vs CLB TP. Hồ Chí Minh (On Sports News)

- 19h15 ngày 14/9: Viettel vs Nam Định (VTV6, On Sports +, Next Sports)

Lịch thi đấu Champions League vòng bảng

- 23h45 ngày 14/9: AC Milan vs Dinamo Zagreb (FPT Play)

- 23h45 ngày 14/9: Shakhtar Donetsk vs Celtic (FPT Play)

- 2h ngày 15/9: Maccabi Haifa vs Paris Saint-Germain (FPT Play)

- 2h ngày 15/9: FC Copenhagen vs Sevilla (FPT Play)

- 2h ngày 15/9: Man City vs Dortmund (FPT Play)

- 2h ngày 15/9: Chelsea vs FC Salzburg (FPT Play)

- 2h ngày 15/9: Juventus vs Benfica (FPT Play)

- 2h ngày 15/9: Real Madrid vs RB Leipzig (FPT Play)

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh vòng 10

- 1h45 ngày 15/9: Millwall vs Queens Park

- 1h45 ngày 15/9: Norwich City vs Bristol City

- 1h45 ngày 15/9: Rotherham United vs Blackpool

- 1h45 ngày 15/9: Luton Town vs Coventry City

- 2h ngày 15/9: Reading vs Sunderland

- 2h ngày 15/9: West Brom vs Birmingham City

Lịch thi đấu J-League 1 vòng 16

- 17h ngày 14/9: Vissel Kobe vs FC Tokyo

- 17h ngày 14/9: Kyoto Sanga FC vs Yokohama F.Marinos

- 17h30 ngày 14/9: Urawa Red Diamonds vs Cerezo Osaka

- 17h30 ngày 14/9: Nagoya Grampus Eight vs Kawasaki Frontale

Lịch thi đấu K League 1 vòng 32

- 17h ngày 14/9: Incheon United vs Ulsan Hyundai

- 17h ngày 14/9: Jeonbuk FC vs Seongnam FC

- 17h30 ngày 14/9: Suwon Bluewings vs Pohang Steelers

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vòng 1

- 18h30 ngày 14/9: 12 Bingol Spor vs Agri 1970 Spor

- 18h30 ngày 14/9: Kilis Belediyespor vs Osmaniyespor

- 18h30 ngày 14/9: Fatsa Belediyespor vs Yomraspor

- 18h30 ngày 14/9: Siirt Il Ozel Idaresispor vs Yuksekova Belediyespor

- 18h30 ngày 14/9: 1954 Kelkit Belediyespor vs Dersimspor

- 18h30 ngày 14/9: Elazig Belediyespor vs Elazigspor

- 18h30 ngày 14/9: Erbaaspor vs Amed Sportif

- 18h30 ngày 14/9: Karakopru Belediyespor vs Cizre Serhat SK

- 19h ngày 14/9: Yeni Altindag Belediyespor vs Kirikkale Buyuk Anadoluspor

- 19h ngày 14/9: 1922 Konyaspor vs Kestelspor

- 19h30 ngày 14/9: Buyukcekmece Tepecikspor vs Bayrampasa

- 19h30 ngày 14/9: Sile Yildizspor vs Darica Genclerbirligi

- 19h30 ngày 14/9: Turgutluspor vs Kusadasispor

- 19h45 ngày 14/9: Bergama Belediyespor vs Karsiyaka

- 23h ngày 14/9: Eskisehirspor vs Cankaya FK

Lịch thi đấu Malaysia Super League vòng 18, 15

- 20h ngày 14/9: Terengganu vs Pulau Pinang

- 20h ngày 14/9: Kedah vs Selangor

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Australia

- 16h30 ngày 14/9: Oakleigh Cannons vs Macarthur FC

Lịch thi đấu China Super League vòng 18

- 16h30 ngày 14/9: Dalian Pro vs Shanghai Shenhua (Hoãn)

- 18h30 ngày 14/9: Meizhou Hakka vs Zhejiang Professional

- 18h30 ngày 14/9: Shandong Taishan vs Wuhan Three Towns

- 18h30 ngày 14/9: Beijing Guoan vs Hebei

- 18h30 ngày 14/9: Tianjin Jinmen Tiger vs Henan Songshan Longmen

Lịch thi đấu VĐQG Qatar vòng 7

- 22h05 ngày 14/9: Al-Shamal vs Al-Ahli

- 00h15 ngày 15/9: Al-Wakra vs Al-Sadd

- 00h15 ngày 15/9: Qatar SC vs Al-Rayyan

Lịch thi đấu VĐQG Croatia vòng 2

- 21h30 ngày 14/9: Hajduk Split vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Estonia vòng 22

- 23h00 ngày 14/9: TJK Legion vs Paide Linnameeskond

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Hy Lạp vòng 1

- 17h ngày 14/9: Aetos Loutron vs Almyros

- 20h30 ngày 14/9: Ermis Zonianon vs Ilioupoli GS

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia vòng 3

- 21h ngày 14/9: Igman Konjic vs FK Tuzla City

- 21h ngày 14/9: Sloboda Tuzla vs FK Velez Mostar

- 23h ngày 14/9: Sloga Doboj vs Zrinjski Mostar

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Brazil

- 07h45 ngày 15/9: Flamengo vs Sao Paulo

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ vòng 33

- 5h ngày 15/9: Orlando City vs Atlanta United

- 08h15 ngày 15/9: Austin FC vs Real Salt Lake

- 9h ngày 15/9: Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes

- 9h ngày 15/9: Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy