Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/11 và ngày mai 10/11

(VTC News) -

Lịch thi đấu V-League vòng 24

- 17h00 ngày 9/11: Bình Dương vs Thanh Hóa (On Football)

- 18h00 ngày 9/11: Bình Định vs SL Nghệ An (On Sports News)

- 19h15 ngày 9/11: Hà Nội vs Viettel (VTV5, Next Sports, On Football)

Lịch thi đấu Giao hữu cấp Đội tuyển

- 00h30 ngày 10/11: Qatar vs Albania

- 09h00 ngày 10/11: Costa Rica vs Nigeria

- 10h00 ngày 10/11: Mexico vs Iraq

Lịch thi đấu La Liga vòng 14

- 01h00 ngày 10/11: Almeria vs Getafe

- 01h00 ngày 10/11: Sevilla vs Sociedad

- 02h00 ngày 10/11: Espanyol vs Villarreal

- 03h30 ngày 10/11: Mallorca vs Atletico

Lịch thi đấu Serie A vòng 14

- 00h30 ngày 10/11: Lecce vs Atalanta (Info TV)

- 00h30 ngày 10/11: Sassuolo vs Roma (On Sports+)

- 02h45 ngày 10/11: Fiorentina vs Salernitana (Trực tiếp ON)

- 02h45 ngày 10/11: Inter Milan vs Bologna (On Sports +)

- 02h45 ngày 10/11: Torino vs Sampdoria (Trực tiếp ON)

Lịch thi đấu Bundesliga vòng 14

- 00h30 ngày 10/11: FC Cologne vs Leverkusen

- 02h30 ngày 10/11: RB Leipzig vs Freiburg

- 02h30 ngày 10/11: Schalke 04 vs Mainz

- 02h30 ngày 10/11: E.Frankfurt vs Hoffenheim

- 02h30 ngày 10/11: Union Berlin vs Augsburg

Lịch thi đấu Carabao Cup vòng 1

- 02h45 ngày 10/11: West Ham vs Blackburn

- 02h45 ngày 10/11: Arsenal vs Brighton

- 02h45 ngày 10/11: Southampton vs Sheffield Wednesday

- 02h45 ngày 10/11: Liverpool vs Derby County Football Club

- 02h45 ngày 10/11: Newcastle vs Crystal Palace

- 02h45 ngày 10/11: Nottingham Forest vs Tottenham

- 03h00 ngày 10/11: Man City vs Chelsea

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bỉ vòng 1/16

- 22h00 ngày 9/11: Dessel vs KRC Gent (Tạm dừng)

- 02h00 ngày 10/11: KSC Lokeren-Temse vs Mechelen

- 02h00 ngày 10/11: Cappellen FC vs Union St.Gilloise

- 02h00 ngày 10/11: Cercle Brugge vs Beerschot

- 02h00 ngày 10/11: Lommel vs Zulte Waregem

- 02h00 ngày 10/11: Thes Sport vs Oostende

- 02h30 ngày 10/11: Dessel vs Gent

- 02h30 ngày 10/11: St.Truiden vs RFC Meux

- 02h30 ngày 10/11: Westerlo vs Genk

- 02h45 ngày 10/11: Patro Eisden vs Club Brugge

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bồ Đào Nha vòng 4

- 18h00 ngày 9/11: Academico Viseu vs Camacha

- 21h00 ngày 9/11: Famalicao vs Dumiense Cjpii Futebol Sad

- 21h00 ngày 9/11: Leixoes vs Farense

- 21h30 ngày 9/11: Pero Pinheiro vs Vitoria de Setubal

- 21h30 ngày 9/11: Rabo de Peixe vs Sanjoanense

- 22h00 ngày 9/11: Nacional vs Tondela

- 23h00 ngày 9/11: Beira-Mar vs Pevidem SC

- 00h45 ngày 10/11: Casa Pia vs Valadares Gaia

- 01h45 ngày 10/11; V.Guimaraes vs Vizela

- 03h45 ngày 10/11: Estoril vs Benfica

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vòng 14

- 17h00 ngày 9/11: Giresunspor vs Ankaraspor

- 17h00 ngày 9/11: Umraniyespor vs Efeler 09

- 17h00 ngày 9/11: Keciorengucu vs Bulvarspor

- 18h00 ngày 9/11: Manisa FK vs Elazig Belediyespor

- 18h00 ngày 9/11: Eyupspor vs Duzcespor

- 18h00 ngày 9/11: Boluspor vs Tarsus Idman Yurdu

- 18h00 ngày 9/11: Altinordu vs Belediyesi Bodrumspor

- 18h00 ngày 9/11: Bandirmaspor vs Karacabey Belediye Spor

- 18h00 ngày 9/11: Genclerbirligi vs Bayburt Ozel Idarespor

- 19h00 ngày 9/11: Samsunspor vs Adanaspor

- 21h00 ngày 9/11: Antalyaspor vs Pendikspor

- 23h00 ngày 9/11: Gaziantep FK vs Belediye Kutahyaspor

- 01h00 ngày 10/11: Besiktas vs Serik Belediyespor

Lịch thi đấu VĐQG Armenia vòng 16

- 17h00 ngày 9/11: Van vs Shirak

Lịch thi đấu VĐQG Czech vòng 14

- 23h00 ngày 9/11: Viktoria Plzen vs FC Zbrojovka Brno

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine vòng 12

- 22h00 ngày 9/11: Dynamo Kyiv vs Oleksandriya

- 22h00 ngày 9/11: FC Kolos Kovalivka vs SC Dnipro-1

- 22h00 ngày 9/11: FC Lviv vs Rukh Lviv

- 22h00 ngày 9/11: FC Minaj vs Chornomorets Odessa

- 22h00 ngày 9/11: Inhulets Petrove vs Zorya

- 22h00 ngày 9/11: Kryvbas vs Vorskla

- 22h00 ngày 9/11: Metalist Kharkiv vs Metalist 1925

- 22h00 ngày 9/11; Veres Rivne vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Đan Mạch vòng 4

- 19h30 ngày 9/11: Aarhus Fremad vs Fremad Amager

- 19h30 ngày 9/11: Middelfart vs AaB

- 23h30 ngày 9/11: Vejle Boldklub vs AC Horsens

- 00h00 ngày 10/11: Thisted vs FC Copenhagen

- 01h30 ngày 10/11: Randers FC vs Silkeborg

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovakia vòng 1/8

- 19h00 ngày 9/11: FC STK 1914 Samorin vs Puchov

- 19h00 ngày 9/11: TJ Jednota Banova vs Liptovsky Mikulas

- 19h00 ngày 9/11: Trencin vs Spartak Myjava

- 19h00 ngày 9/11: MSK Tesla Stropkov vs Slovan Bratislava

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Ba Lan vòng 1/8

- 20h30 ngày 9/11: Motor Lublin vs Wisla Krakow

- 23h30 ngày 9/11: Pogon Szczecin vs Rakow Czestochowa

- 02h30 ngày 10/11: Sandecja Nowy Sacz vs Slask Wroclaw

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp vòng 12

- 22h00 ngày 9/11: Panetolikos vs Panathinaikos

- 23h00 ngày 9/11: Atromitos vs Asteras Tripolis

- 01h00 ngày 10/11: Levadiakos vs Olympiacos

- 01h00 ngày 10/11: Athens vs OFI Crete

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan vòng 3

- 17h30 ngày 9/11: Turan Tovuz vs Qarabag Futbol Klubu

Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 37

- 05h00 ngày 10/11: Avai FC vs Ceara

- 05h00 ngày 10/11: Coritiba vs Corinthians

- 05h00 ngày 10/11: Fluminense vs Goias Esporte

- 06h30 ngày 10/11: Atletico GO vs Athletico PR

- 06h30 ngày 10/11: Fortaleza vs RB Bragantino

- 07h30 ngày 10/11: Juventude vs Flamengo

- 07h30 ngày 10/11: Palmeiras vs America MG

Lịch thi đấu VĐQG Scotland vòng 15

- 02h45 ngày 10/11: Motherwell vs Celtic

- 02h45 ngày 10/11: Rangers vs Hearts

- 02h45 ngày 10/11: St. Mirren vs St. Johnstone

- 02h45 ngày 10/11: Dundee United vs Kilmarnock

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan vòng 12

- 02h00 ngày 10/11: Ajax vs Vitesse

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức vòng 16

- 00h30 ngày 10/11; Greuther Furth vs Hamburger SV

- 00h30 ngày 10/11: Sandhausen vs Heidenheimer

- 00h30 ngày 10/11: Hansa Rostock vs 1. FC Nuremberg

- 00h30 ngày 10/11: Jahn Regensburg vs Eintracht Braunschweig

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ vòng 11

- 02h30 ngày 10/11: Luzern vs Basel

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Thụy Sỹ vòng 1/8

- 01h30 ngày 10/11:Wil vs Sion

- 02h15 ngày 10/11: Wohlen vs Servette

- 02h15 ngày 10/11: Lausanne vs Young Boys

- 02h30 ngày 10/11: Lugano vs Winterthur