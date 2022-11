Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11 và ngày mai 6/11

(VTC News) -

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 15

- 22h00 ngày 5/11: Wolverhampton vs Brighton & Hove Albion

- 22h00 ngày 5/11: Leeds United vs Bournemouth

- 22h00 ngày 5/11: Man City vs Fulham

- 22h00 ngày 5/11: Nottingham Forest vs Brentford

- 00h30 ngày 6/11: Everton vs Leicester

Lịch thi đấu La Liga vòng 13

- 20h00 ngày 5/11: Getafe vs Cadiz

- 22h15 ngày 5/11: Valladolid vs Elche

- 00h30 ngày 6/11: Celta Vigo vs Osasuna

- 03h00 ngày 6/11: Barcelona vs Almeria

Lịch thi đấu Serie A vòng 13

- 21h00 ngày 5/11: Empoli vs Sassuolo

- 21h00 ngày 5/11: Salernitana vs Cremonese

- 00h00 ngày 6/11: Atalanta vs Napoli

- 02h45 ngày 6/11: AC Milan vs Spezia

Lịch thi đấu Bundesliga vòng 13

- 21h30 ngày 5/11: Augsburg vs E.Frankfurt

- 21h30 ngày 5/11: Dortmund vs Bochum

- 21h30 ngày 5/11: Berlin vs Munich

- 21h30 ngày 5/11: Hoffenheim vs RB Leipzig

- 21h30 ngày 5/11: Mainz vs Wolfsburg

00h30 ngày 6/11: Werder Bremen vs Schalke 04

Lịch thi đấu Ligue 1 vòng 14

- 23h00 ngày 5/11: AC Ajaccio vs Strasbourg

- 03h00 ngày 6/11: Angers vs Lens

Lịch thi đấu Ligue 2 vòng 14

- 01h00 ngày 6/11: Pau FC vs Amiens

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ vòng 16

- 22h00 ngày 5/11: Mechelen vs Zulte Waregem

- 00h15 ngày 6/11: RFC Seraing vs St.Truiden

- 00h15 ngày 6/11: Cercle Brugge vs Oud-Heverlee Leuven

- 02h45 ngày 6/11: Eupen vs Standard Liege

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha vòng 12

- 22h30 ngày 5/11: Vizela vs Arouca

- 01h00 ngày 6/11: Porto vs Pacos de Ferreira

- 03h30 ngày 6/11: Sporting vs V.Guimaraes

Lịch thi đấu VĐQG Scotland vòng 14

- 22h00 ngày 5/11: Ross County vs St. Mirren

- 22h00 ngày 5/11: Celtic vs Dundee United

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ vòng 13

- 18h30 ngày 5/11: Giresunspor vs Istanbulspor

- 00h00 ngày 6/11: Galatasaray vs Besiktas

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan vòng 13

- 02h00 ngày 5/11: Cambuur vs NEC Nijmegen

- 22h30 ngày 5/11: Vitesse vs Sparta Rotterdam

- 00h45 ngày 6/11: Fortuna Sittard vs FC Emmen

- 03h00 ngày 6/11: Excelsior vs SC Heerenveen

Lịch thi đấu VĐQG Áo vòng 15

- 23h00 ngày 5/11: SV Ried vs SK Austria Klagenfurt

- 23h00 ngày 5/11: TSV Hartberg vs Austria Lustenau

- 23h00 ngày 5/11: Wolfsberger AC vs FC Salzburg

Lịch thi đấu VĐQG Australia vòng 15

- 13h00 ngày 5/11: Melbourne City FC vs Perth Glory

- 15h45 ngày 5/11: Western Sydney Wanderers FC vs Central Coast Mariners

- 09h00 ngày 6/11: Wellington Phoenix vs Macarthur FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria vòng 17

- 17h45 ngày 5/11: Botev Plovdiv vs Botev Vratsa

- 20h00 ngày 5/11: CSKA 1948 vs Pirin Blagoevgrad

- 22h30 ngày 5/11: Beroe vs Arda Kardzhali

Lịch thi đấu VĐQG Croatia vòng 16

- 21h00 ngày 5/11: Slaven vs NK Lokomotiva

- 23h30 ngày 5/11: Hajduk Split vs Osijek

Lịch thi đấu VĐQG Wales vòng 14

- 19h30 ngày 5/11: Newtown Association vs Airbus UK Broughton

- 21h30 ngày 5/11: Caernarfon vs Penybont

- 21h30 ngày 5/11: Flint Town United vs Haverfordwest

- 00h15 ngày 6/11: The New Saints vs Cardiff Met University

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine vòng 11

- 22h00 ngày 5/11: Chornomorets Odessa vs Dynamo Kyiv

- 22h00 ngày 5/11: Metalist 1925 vs Veres Rivne

- 22h00 ngày 5/11: Oleksandriya vs FC Kolos Kovalivka

- 22h00 ngày 5/11: Rukh Lviv vs Kryvbas

- 22h00 ngày 5/11: SC Dnipro-1 vs FC Minaj

- 22h00 ngày 5/11: Shakhtar Donetsk vs Inhulets Petrove

- 22h00 ngày 5/11: Vorskla vs FC Lviv

- 22h00 ngày 5/11: Zorya vs Metalist Kharkiv

Lịch thi đấu VĐQG Romania vòng 17

- 20h00 ngày 5/11: ACS Champions FC Arges vs Sepsi OSK

- 23h00 ngày 5/11: Petrolul Ploiesti vs UTA Arad

- 02h00 ngày 6/11: CS Universitatea Craiova vs Universitatea Cluj

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan vòng 16

- 18h30 ngày 5/11: Piast Gliwice vs Warta Poznan

- 21h00 ngày 5/11: Cracovia vs Jagiellonia Bialystok

- 23h30 ngày 5/11: Pogon Szczecin vs Gornik Zabrze

- 02h00 ngày 6/11: Rakow Czestochowa vs Wisla Plock

Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 36

- 02h30 ngày 6/11: Fluminense vs Sao Paulo

- 02h30 ngày 6/11: Santos FC vs Avai FC

- 05h00 ngày 6/11: Goias Esporte vs Juventude

- 05h00 ngày 6/11: RB Bragantino vs America MG

- 06h30 ngày 6/11: Corinthians vs Ceara

- 07h00 ngày 6/11: Internacional vs Athletico PR

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ vòng 11

- 03h00 ngày 6/11: Los Angeles FC vs Philadelphia Union

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ

- 00h00 ngày 6/11: St. Gallen vs Grasshopper

- 02h30 ngày 6/11: Luzern vs Winterthur