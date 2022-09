Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/9 và rạng sáng 5/9

(VTC News) -

Lịch thi đấu V-League hôm nay 4/9

vòng 1517h ngày 4/9: Đà Nẵng vs Hải Phòng (On Football)

19h15 ngày 4/9: CLB TP.HCM vs Nam Định (On Football)

Lịch thi đấu Hạng nhất QG hôm nay 4/9

16hh ngày 4/9: Huế vs Cần Thơ

17h ngày 4/9: Long An vs Phù Đổng

20h ngày 4/9: Brighton vs Leicester

22h30 ngày 4/9: Man Utd vs Arsenal

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 4/9

19h ngày 4/9: Osasuna vs Vallecano

21h15 ngày 4/9: A.Bilbao vs Espanyol

23h30 ngày 4/9: Villarreal vs Elche

2h ngày 5/9: Valencia vs Getafe

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 4/9

17h30 ngày 4/9: Cremonese vs Sassuolo

20h ngày 4/9: Spezia vs Bologna (ON Sports+)

23h ngày 4/9: Verona vs Sampdoria (ON Sports+)

1h45 ngày 5/9: Udinese vs Roma

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 4/9

20h30 ngày 4/9: Augsburg vs Berlin

22h30 ngày 4/9: Gladbach vs Mainz

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 4/9

18h ngày 4/9: Montpellier vs Lille

20h ngày 4/9: Reims vs Lens

20h ngày 4/9; Brest vs Strasbourg

20h ngày 4/9: Clermont Foot vs Toulouse

20h ngày 4/9: AC Ajaccio vs Lorient

22h05 ngày 4/9: Troyes vs Rennes

1h45 ngày 5/9: Nice vs Monaco

Lịch thi đấu FA Cup hôm nay 4/9

19h ngày 4/9: Enfield vs AFC Rushden & Diamonds

20h ngày 4/9: Holyport vs Binfield

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 4/9

18h ngày 4/9: Reading vs Stoke City

21h ngày 4/9: Huddersfield vs Blackpool

21h ngày 4/9: Hull City vs Sheffield United

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 4/9

21h ngày 4/9: Flamengo vs Ceara

2h ngày 5/9: Fortaleza vs Botafogo RJ

2h ngày 5/9: Corinthians vs Internacional

4h ngày 5/9: Atletico GO vs Atletico MG

5h ngày 5/9: Cuiaba vs Sao Paulo

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 4/9

18h30 ngày 4/9: Anderlecht vs Oud-Heverlee Leuven

21h ngày 4/9: Royal Antwerp vs Westerlo

23h30 ngày 4/9: Sporting Charleroi vs Gent

2h ngày 5/9: Zulte Waregem vs Union St.Gilloise

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 4/9

21h30 ngày 4/9: Casa Pia vs Arouca

0h ngày 5/9: Santa Clara vs Maritimo

2h30 ngày 5/9: Portimonense vs Famalicao

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 4/9

17h15 ngày 4/9: RKC Waalwijk vs Excelsior

19h30 ngày 4/9: FC Emmen vs AZ Alkmaar

19h30 ngày 4/9: SC Heerenveen vs NEC Nijmegen

21h45 ngày 4/9: FC Groningen vs Vitesse

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 4/9

19h ngày 4/9: FC Andorra vs Granada

21h15 ngày 4/9: Malaga vs Albacete

23h30 ngày 4/9: Burgos CF vs Cartagena

23h30 ngày 4/9: Huesca vs UD Ibiza

2h ngày 5/9: Real Zaragoza vs Lugo

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 4/9

18h30 ngày 4/9: Hansa Rostock vs Hannover 96

18h30 ngày 4/9: Sandhausen vs Kaiserslautern

18h30 ngày 4/9: Darmstadt vs Arminia Bielefeld

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 4/9

14h30 ngày 4/9: FC Seoul vs Suwon Bluewings

17h ngày 4/9: Seongnam FC vs Ulsan Hyundai

Lịch thi đấu Singapore Premier League vòng 1

16h30 ngày 4/9: Lion City Sailors FC vs Geylang International FC

Lịch thi đấu VĐQG Trung Quốc hôm nay 4/9

18h30 ngày 4/9: Shanghai Shenhua vs Meizhou Hakka

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy hôm nay 4/9

23h ngày 4/9: FK Haugesund vs Tromsoe

23h ngày 4/9: Kristiansund BK vs Sandefjord

23h ngày 4/9: Odds Ballklubb vs Jerv

23h ngày 4/9: Rosenborg vs Viking

23h ngày 4/9: Sarpsborg 08 vs Hamarkameratene

23h ngày 4/9: Stroemsgodset vs Aalesund

1h ngày 5/9: Vaalerenga vs Lillestroem

Lịch thi đấu VĐQG Áo hôm nay 4/9

19h30 ngày 4/9: SCR Altach vs Rapid Wien

19h30 ngày 4/9: Wolfsberger AC vs SK Austria Klagenfurt

22h ngày 4/9: LASK vs SV Ried

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 4/9

19h ngày 4/9: Chornomorets Odessa vs Inhulets Petrove

21h ngày 4/9: Kryvbas vs FC Lviv

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch hôm nay 4/9

19h ngày 4/9: Lyngby vs Randers FC

19h ngày 4/9: OB vs Viborg

21h ngày 4/9: AC Horsens vs Broendby IF

23h ngày 4/9: FC Midtjylland vs AaB

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Đan Mạch hôm nay 4/9

19h ngày 4/9: Klitmoeller IF vs SGI/SSK

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ hôm nay 4/9

19h15 ngày 4/9: Luzern vs Servette

21h30 ngày 4/9: Grasshopper vs Winterthur

21h30 ngày 4/9: St. Gallen vs Young Boys

Lịch thi đấu VĐQG Iceland hôm nay 4/9

21h ngày 4/9: Leiknir Reykjavik vs FH Hafnarfjordur

21h ngày 4/9: Vikingur Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar

0h ngày 5/9: Fram Reykjavik vs KA Akureyri

0h ngày 5/9: IA Akranes vs KR Reykjavik

2h15 ngày 5/9: Stjarnan vs Keflavik

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 4/9

4h30 ngày 5/9: Portland Timbers vs Atlanta United

6h30 ngày 5/9: DC United vs Colorado Rapids

6h:30 ngày 5/9: Toronto FC vs CF Montreal

7h ngày 5/9: LA Galaxy vs Sporting Kansas City

7h ngày 5/9: New England Revolution vs New York City FC

8h ngày 5/9: Seattle Sounders FC vs Houston Dynamo

8h30 ngày 5/9: San Jose Earthquakes vs Vancouver Whitecaps

9h30 ngày 5/9: Los Angeles FC vs Real Salt Lake

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 4/9

1h ngày 5/9: Valour FC vs Forge FC

Lịch thi đấu VĐQG Venezuela hôm nay 4/9

4h ngày 5/9: Mineros De Guayana vs Carabobo FC

6h15 ngày 5/9: Estudiantes Merida vs Aragua FC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay hôm nay 4/9

2h30 ngày 5/9: 12 de Octubre vs Olimpia

5h ngày 5/9: Cerro Porteno vs Libertad

Lịch thi đấu VĐQG Montenegro hôm nay 4/9

1h ngày 5/9: Buducnost Podgorica vs Jedinstvo BP

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia hôm nay 4/9

0h ngày 5/9: Siroki Brijeg vs Borac Banja Luka

0h ngày 5/9: Zrinjski Mostar vs FK Sarajevo