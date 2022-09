Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9 và rạng sáng 1/10

(VTC News) -

Lịch thi đấu Futsal châu Á hôm nay 30/9

15h ngày 30/9: Hàn Quốc vs Nhật Bản

18h ngày 30/9: Ả Rập Xê Út vs Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay 30/9

18h ngày 30/9: Hải Phòng vs HAGL

19h15 ngày 30/9: CLB TP. HCM vs Sài Gòn

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 30/9

2h ngày 1/10: A.Bilbao vs Almeria

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 30/9

1h30 ngày 1/10: Bayern Munich vs Leverkusen

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 30/9

2h ngày 1/10: Angers vs Marseille

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 30/9

2h ngày 1/10: Hull vs Luton Town

Lịch thi đấu Serie B hôm nay 30/9

1h30 ngày 1/10: Cosenza vs Como

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 30/9

23h30 ngày 30/9: Hannover 96 vs Hamburger SV

23h30 ngày 30/9: Paderborn vs Darmstadt

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 30/9

2h ngày 1/10: Tenerife vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 30/9

01h45 ngày 1/10: Standard Liege vs RFC Seraing

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 30/9

1h ngày 1/10: Sporting vs Gil Vicente

3h15 ngày 1/10: Porto vs SC Braga

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch hôm nay 30/9

0h ngày 1/10: AaB vs OB

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia hôm nay 30/9

16h ngày 30/9: RANS Nusantara vs Dewa United

20h30 ngày 30/9: Bali United vs Persikabo 1973

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan hôm nay 30/9

20h30 ngày 30/9: Sogdiyona Jizzax vs AGMK

Lịch thi đấu VĐQG Belarus hôm nay 30/9

0h ngày 1/10: Gomel vs FK Vitebsk

Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay 30/9

8h ngày 30/9: Santa Fe vs Atletico Nacional

8h ngày 1/10: Independiente Medellin vs Alianza Petrolera

Lịch thi đấu China Super League hôm nay 30/9

16h30 ngày 30/9: Changchun Yatai vs Shenzhen FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria hôm nay 30/9

18h45 ngày 30/9: Septemvri Sofia vs Spartak Varna

21h ngày 30/9: Cherno More Varna vs Botev Vratsa

23h30 ngày 30/9: Botev Plovdiv vs Slavia Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia hôm nay 30/9

23h ngày 30/9: NK Varazdin vs NK Istra 1961

Lịch thi đấu VĐQG Armenia hôm nay 30/9

19h ngày 30/9: Ararat Armenia vs BKMA

22h30 ngày 30/9: Ararat Yerevan vs Urartu FC

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 30/9

21h ngày 30/9: Metalist 1925 vs FC Kolos Kovalivka

Lịch thi đấu Hạng nhất Đan Mạch hôm nay 30/9

23h30 ngày 30/9: Hvidovre vs Vejle Boldklub

Lịch thi đấu VĐQG Slovakia hôm nay 30/9

22h30 ngày 30/9: Ruzomberok vs Skalica

Lịch thi đấu VĐQG Serbia hôm nay 30/9

22h ngày 30/9: Novi Pazar vs Mladost Lucani

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 30/9

23h ngày 30/9: Radomiak Radom vs Cracovia

1h30 ngày 1/10: Wisla Plock vs Piast Gliwice

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia hôm nay 30/9

20h ngày 30/9: FK Tuzla City vs FK Sarajevo

20h ngày 30/9: FK Velez Mostar vs Posusje

1h ngày 1/10: Zrinjski Mostar vs Sloboda Tuzla

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan hôm nay 30/9

22h ngày 30/9: Sabail vs FK Qabala

Lịch thi đấu VĐQG Argentina hôm nay 30/9

5h ngày 1/10: Tigre vs Aldosivi

5h ngày 1/10: Estudiantes de la Plata vs Colon

7h30 ngày 1/10: Racing Club vs Rosario Central

7h30 ngày 1/10: Union vs Newell's Old Boys

Lịch thi đấu Hạng nhất Brazil hôm nay 30/9

5h ngày 1/10: CS Alagoano vs Guarani

5h ngày 1/10: Operario Ferroviario vs Vila Nova

5h ngày 1/10: Sampaio Correa vs Gremio

7h30 ngày 1/10: Chapecoense AF vs Bahia

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 30/9

6h30 ngày 1/10: Toronto FC vs Inter Miami CF

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 30/9

9h ngày 1/10: Pacific FC vs FC Edmonton

Lịch thi đấu VĐQG Mexico hôm nay 30/9

7h ngày 1/10: Puebla vs CF America

9h ngày 1/10: FC Juarez vs Pumas

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 30/9

1h45 ngày 1/10: Airbus UK Broughton vs Bala Town

1h45 ngày 1/10: The New Saints vs Newtown Association Football Club

Lịch thi đấu VĐQG Ireland hôm nay 30/9

1h45 ngày 1/10: Bohemian FC vs UCD

1h45 ngày 1/10: Dundalk vs Drogheda United

1h45 ngày 1/10: St. Patrick's Athletic vs Derry City

2h ngày 1/10: Finn Harps vs Shelbourne