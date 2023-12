Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/12 mới nhất

(VTC News) -

VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 30/12 và sáng mai 31/12. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá với các trận đấu hấp dẫn nhất của các giải đấu hàng đầu thế giới tại đây.

Tâm điểm của lịch thi đấu hôm nay 30/12 là các trận đấu tại vòng 20 Ngoại Hạng Anh, vòng 18 Serie A. Người hâm mộ quan tâm đến trận đấu Man City vs Sheffield United, Nottingham Forest vs Man Utd, Juventus vs AS Roma.

- 19h30 ngày 30/12: Luton Town vs Chelsea

- 22h00 ngày 30/12: Man City vs Sheffield United

- 22h00 ngày 30/12: Wolverhampton vs Everton

- 22h00 ngày 30/12: Aston Villa vs Burnley

- 22h00 ngày 30/12: Crystal Palace vs Brentford

- 00h30 ngày 31/12: Nottingham Forest vs Man Utd

Man Utd chạm trán Nottingham Forest. (Ảnh: Getty Images)

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 30/12

- 00h00 ngày 31/12: AC Milan vs Sassuolo

- 00h00 ngày 31/12: Hellas Verona vs Salernitana

- 02h45 ngày 31/12: Juventus vs Roma

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 30/12

- 22h30 ngày 30/12: Gil Vicente vs Boavista

- 22h30 ngày 30/12: Estoril vs Farense

- 01h00 ngày 31/12: Casa Pia AC vs SC Braga

- 03h30 ngày 31/12: Portimonense vs Sporting

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi hôm nay 30/12

- 20h30 ngày 30/12: Moroka Swallows vs Lamontville Golden Arrows

- 20h30 ngày 30/12: Richards Bay vs SuperSport United

- 20h30 ngày 30/12: TS Galaxy vs Chippa United

- 22h45 ngày 30/12: Mamelodi Sundowns FC vs Polokwane City

- 01h00 ngày 31/12: Sekhukhune United vs Kaizer Chiefs

Lịch thi đấu giao hữu cấp hôm nay 30/12

- 22h15 ngày 30/12: UAE vs Kyrgyzstan

Lịch thi đấu VĐQG Ả Rập Xê Út hôm nay 30/12

- 22h00 ngày 30/12: Al Fateh FC vs Al Akhdoud

- 22h00 ngày 30/12: Al Tai vs Al Ittihad

- 01h00 ngày 31/12: Al Shabab vs Al Wehda

- 01h00 ngày 31/12: Al Taawoun vs Al Nassr FC

Lịch thi đấu VĐQG Scotland hôm nay 30/12

- 19h30 ngày 30/12: Celtic vs Rangers

- 22h00 ngày 30/12: Kilmarnock vs Dundee FC

- 22h00 ngày 30/12: Motherwell vs Livingston

- 22h00 ngày 30/12: Aberdeen vs St. Mirren

- 22h00 ngày 30/12: Hearts vs Ross County

Lịch thi đấu VĐQG Iran hôm nay 30/12

- 18h30 ngày 30/12: Tractor FC vs Sanat Naft Abadan

- 20h00 ngày 30/12: Esteghlal vs Paykan

Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay 30/12

- 13h30 ngày 30/12: Newcastle Jets vs Western United FC

- 15h45 ngày 30/12: Melbourne Victory vs Adelaide United

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 30/12

- 21h00 ngày 30/12: National Bank vs Al Mokawloon Al Arab

- 00h00 ngày 31/12: El Geish vs ZED FC

- 00h00 ngày 31/12: ENPPI vs Baladiyyat Al-Mehalla

Lịch thi đấu VĐQG Cameroon hôm nay 30/12

- 21h00 ngày 30/12: Dynamo de Douala vs PWD Bamenda

- 21h00 ngày 30/12: Aigle Royal vs Union Douala

- 21h30 ngày 30/12: AS Fortuna vs Bamboutos

Lịch thi đấu VĐQG Israel hôm nay 30/12

- 20h00 ngày 30/12: Hapoel Petah Tikva vs Hapoel Jerusalem

- 23h00 ngày 30/12: Maccabi Bnei Reineh vs Bnei Sakhnin

- 23h00 ngày 30/12: Hapoel Hadera vs Maccabi Netanya

- 00h30 ngày 31/12: FC Ashdod vs Hapoel Beer Sheva

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 30/12

- 21h30 ngày 30/12: Aberystwyth vs Haverfordwest

- 21h30 ngày 30/12: Bala Town vs Newtown

- 21h30 ngày 30/12: Barry Town vs Cardiff Met University

Lịch thi đấu VĐQG Bangladesh hôm nay 30/12

- 15h30 ngày 30/12: Abahani Ltd. Chittagong vs Bashundhara Kings

- 15h30 ngày 30/12: Bangladesh Police Club vs Sheikh Jamal

- 15h30 ngày 30/12: Fortis FC vs Abahani Limited Dhaka