Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/9 và rạng sáng 4/9

Lịch thi đấu U20 Việt Nam

19h ngày 3/9: U20 Việt Nam vs U20 Palestine (VTV6)

Lịch thi đấu V-League hôm nay 3/9

17h ngày 3/9: Thanh Hóa vs SL Nghệ An (VTV6, VTV5 On Sports, Next Sports)

18h ngày 3/9: HAGL vs Sài Gòn (On Sports +)

Lịch thi đấu Hạng nhất QG hôm nay 3/9

15h30 ngày 3/9: Đắk Lắk vs Quảng Nam

16h30 ngày 3/9: CAND vs Phú Thọ

18h30 ngày 3/9: Everton vs Liverpool

21h ngày 3/9: Chelsea vs West Ham

21h ngày 3/9: Brentford vs Leeds United

21h ngày 3/9: Newcastle vs Crystal Palace

21h ngày 3/9: Nottingham Forest vs Bournemouth

21h ngày 3/9: Tottenham vs Fulham

21h ngày 3/9: Wolves vs Southampton

23h30 ngày 3/9: Aston Villa vs Man City

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 3/9

19h ngày 3/9: Mallorca vs Girona

21h15 ngày 3/9: Real Madrid vs Real Betis

23h30 ngày 3/9: Sociedad vs Atletico

2h ngày 4/9: Sevilla vs Barcelona

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 3/9

20h ngày 3/9: Fiorentina vs Juventus (ON Sports+)

23h ngày 3/9: AC Milan vs Inter

1h45 ngày 4/9: Lazio vs Napoli

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 3/9

20h30 ngày 3/9: Leverkusen vs Freiburg

20h30 ngày 3/9: Bochum vs Bremen

20h30 ngày 3/9: Union Berlin vs Munich

20h30 ngày 3/9: Stuttgart vs Schalke 04

20h30 ngày 3/9: Wolfsburg vs FC Cologne

23h30 ngày 3/9: E.Frankfurt vs RB Leipzig

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 3/9

22h ngày 3/9: Auxerre vs Marseille

0h ngày 4/9: Lyon vs Angers

2h ngày 4/9: Nantes vs Paris Saint-Germain

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 3/9

21h ngày 3/9: Luton Town vs Wigan Athletic

21h ngày 3/9: Millwall vs Cardiff City

21h ngày 3/9: Norwich City vs Coventry City

21h ngày 3/9: Preston North End vs Birmingham City

21h ngày 3/9: Blackburn Rovers vs Bristol City

21h ngày 3/9: Rotherham United vs Watford

21h ngày 3/9: Swansea vs Queens Park

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 3/9

21h ngày 3/9: Genk vs St.Truiden

23h15 ngày 3/9: KV Mechelen vs RFC Seraing

23h15 ngày 3/9: Eupen vs Kortrijk

1h45 ngày 4/9: Standard Liege vs Oostende

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 3/9

21h30 ngày 3/9: SC Braga vs Vitoria de Guimaraes

2h30 ngày 4/9: Gil Vicente vs Porto

Lịch thi đấu VĐQG Scotland hôm nay 3/9

18h30 ngày 3/9: Celtic vs Rangers

21h ngày 3/9: Hibernian vs Kilmarnock

21h ngày 3/9: Livingston vs Hearts

21h ngày 3/9: Motherwell vs Dundee United

21h ngày 3/9: Ross County vs Aberdeen

21h ngày 3/9: St. Johnstone vs St. Mirren

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 3/9

21h30 ngày 3/9: Ajax vs Cambuur

23h45 ngày 3/9: FC Twente vs PSV

1h ngày 4/9: Sparta Rotterdam vs FC Volendam

2h ngày 4/9: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 3/9

19h ngày 3/9: Alaves vs Las Palmas

21h15 ngày 3/9: Villarreal B vs Mirandes

23h30 ngày 3/9: Ponferradina vs Sporting Gijon

2h ngày 4/9: Tenerife vs Racing Santander

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 3/9

18h ngày 3/9: Greuther Furth vs St. Pauli

18h ngày 3/9: Jahn Regensburg vs Holstein Kiel

18h ngày 3/9: Paderborn vs Magdeburg

1h30 ngày 4/9: Hamburger SV vs Karlsruher SC

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 3/9

14h30 ngày 3/9: Pohang Steelers vs Daegu FC

17h ngày 3/9: Sangju Sangmu vs Jeonbuk FC

Lịch thi đấu Malaysia Super League hôm nay 3/9

19h15 ngày 3/9: Selangor vs Johor Darul Ta'zim FC

20h ngày 3/9: Terengganu vs Melaka United

Lịch thi đấu VĐQG Singapore hôm nay 3/9

16h30 ngày 3/9: Hougang United FC vs Tanjong Pagar United FC

16h30 ngày 3/9: Young Lions vs Tampines Rovers FC

Lịch thi đấu VĐQG Trung Quốc hôm nay 3/9

18h30 ngày 3/9: Guangzhou City vs Tianjin Jinmen Tiger

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 3/9

17h ngày 3/9: SC Dnipro-1 vs Veres Rivne

19h ngày 3/9: Metalist 1925 vs Vorskla

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch hôm nay 3/9

0h ngày 3/9: FC Copenhagen vs Silkeborg

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 3/9

2h30 ngày 4/9: Juventude vs Avai FC

5h ngày 4/9: Athletico Paranaense vs Fluminense

5h ngày 4/9: Bragantino vs Palmeiras

6h30 ngày 4/9: America MG vs Coritiba

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 3/9

2h30 ngày 4/9: Minnesota United vs FC Dallas

4h30 ngày 4/9: Columbus Crew vs Chicago Fire

6h ngày 4/9: New York Red Bulls vs Philadelphia Union

6h30 ngày 4/9: FC Cincinnati vs Charlotte

7h30 ngày 4/9: Nashville SC vs Austin FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 3/9

4h ngày 4/9: Pacific FC1 vs York United FC

Lịch thi đấu VĐQG Ireland hôm nay 3/9

1h45 ngày 4/9: Sligo Rovers vs Drogheda United