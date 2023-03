Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3 và ngày mai 27/3

(VTC News) -

Lịch bóng đá mới nhất được cập nhật trên Báo điện tử VTC News, bao gồm lịch thi đấu U23 Việt Nam, lịch thi đấu giao hữu, lịch thi đấu vòng loại EURO 2024...

Lịch thi đấu vòng loại EURO 2024 hôm nay 26/3

20h ngày 26/3: Kazakhstan vs Đan Mạch

23h ngày 26/3: Slovenia vs San Marino

23h ngày 26/3: Anh vs Ukraine

23h ngày 26/3: Liechtenstein vs Iceland

1h45 ngày 7/3: Bắc Ireland vs Phần Lan

1h45 ngày 27/3: Malta vs Italy

1h45 ngày 27/3: Luxembourg vs Bồ Đào Nha

1h45 ngày 27/3: Slovakia vs Bosnia và Herzegovina

Bồ Đào Nha chạm trán Malta ở vòng loại EURO 2024.

Lịch thi đấu Giao hữu hôm nay 26/3

12h ngày 26/3: Fiji vs Solomon Islands

18h30 ngày 26/3: Macau (Trung Quốc) vs Singapore

23h ngày 26/3: Nga vs Iraq

Lịch thi đấu Can Cup hôm nay 26/3

23h ngày 26/3: Bảng H Lesotho vs Zambia

21h ngày 26/3: Bảng A Sao Tome and Principe vs Sierra Leone

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 26/3

19h ngày 26/3: Eibar vs FC Andorra

21h15 ngày 26/3: Real Zaragoza vs Albacete

21h15 ngày 26/3: Ponferradina vs Mirandes

23h30 ngày 26/3: Granada vs Real Oviedo

23h30 ngày 26/3: Villarreal B vs Huesca

2h ngày 27/3: Las Palmas vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 26/3

17h:30 ngày 26/3: Belediyesi Bodrumspor vs Erzurum BB

23h ngày 26/3: Eyupspor vs Rizespor

Lịch thi đấu Hạng 2 Hà Lan hôm nay 26/3

19h30 ngày 26/3: FC Dordrecht vs Helmond Sport

19h30 ngày 26/3: Heracles vs FC Den Bosch

19h30 ngày 26/3: Telstar vs TOP Oss

19h30 ngày 26/3: Willem II vs MVV Maastricht

Lịch thi đấu J League 2 hôm nay 26/3

12h ngày 26/3: Iwaki FC vs Machida Zelvia

12h ngày 26/3: Renofa Yamaguchi vs Fujieda MYFC

13h ngày 26/3: Mito Hollyhock vs Ventforet Kofu

Lịch thi đấu Hạng 2 Cameroon hôm nay 26/3

22h ngày 26/3: Fauve Azur vs Bamboutos

Lịch thi đấu Hạng 2 Chile hôm nay 26/3

22h ngày 26/3: Deportes Iquique vs Union San Felipe

4h ngày 27/3: Deportes Temuco vs Barnechea

4h ngày 27/3: San Luis vs Antofagasta

6h30 ngày 27/3: Cobreloa vs Santiago Wanderers

6h30 ngày 27/3: Deportes Santa Cruz vs Santiago Morning

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia hôm nay 26/3

20h30 ngày 26/3: Barito Putera vs PSIS Semarang

Lịch thi đấu Hạng 2 Croatia hôm nay 26/3

21h ngày 26/3: Rudes vs HNK Orijent 1919

21h30 ngày 26/3: Solin vs NK Kustosija

21h30 ngày 26/3: NK Dugopolje vs NK Hrvatski Dragovoljac

Lịch thi đấu Hạng 2 Estonia hôm nay 26/3

22h ngày 26/3: TJK Legion vs Paide Linnameeskond U21

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovenia hôm nay 26/3

20h ngày 26/3: NK Dob vs Primorje

20h ngày 26/3: Jadran vs NK Krka

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovakia hôm nay 26/3

15h30 ngày 26/3: Slovan Bratislava B vs Spartak Myjava

18h ngày 26/3: FC STK 1914 Samorin vs FC Kosice

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina hôm nay 26/3

1h30 ngày 27/3: Almagro vs Temperley

1h30 ngày 27/3: CA Defensores Unidos vs All Boys

2h ngày 27/3: Guillermo Brown vs Nueva Chicago

3h ngày 27/3: Gimnasia Mendoza vs Deportivo Moron

1h30 ngày 27/3: Aldosivi vs Chacarita Juniors

3h ngày 27/3: Club Atletico Mitre vs Tristan Suarez

4h ngày 27/3: Deportivo Maipu vs Deportivo Riestra

4h ngày 27/3: CA Chaco For Ever vs Atlanta

6h ngày 27/3: Atletico Rafaela vs Quilmes

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Argentina hôm nay 26/3

3h ngày 27/3: Independiente vs Ciudad de Bolivar

Lịch thi đấu Hạng 3 Argentina hôm nay 26/3

1h30 ngày 27/3: Deportivo Merlo vs Los Andes

Lịch thi đấu VĐQG Cameroon hôm nay 26/3

0h ngày 27/3: Canon Sportif vs Coton Sport

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica hôm nay 26/3

5h ngày 27/3: Santos de Guapiles vs C.S. Cartagines

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala hôm nay 26/3

4h30 ngày 27/3: Coban Imperial vs Comunicaciones FC

6h ngày 27/3: Xinabajul vs Santa Lucia Cotzumalguapa

Lịch thi đấu Hạng 2 Colombia hôm nay 26/3

3h ngày 27/3: Real Cartagena vs Barranquilla FC

3h ngày 27/3: Real Santander vs Cucuta

Lịch thi đấu Hạng 2 Mexico hôm nay 26/3

1h ngày 27/3: Atlante vs Leones Negros

6h ngày 27/3: Tapatio vs CD Tepatitlan de Morelos

8h05 ngày 27/3: Dorados vs Atlético Morelia

10h05 ngày 27/3: Tlaxcala F.C. vs Alacranes de Durango

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay hôm nay 26/3

4h ngày 27/3: Luqueno vs Tacuary

6h30 ngày 27/3: Resistencia vs Sportivo Trinidense

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia hôm nay 26/3

1h ngày 27/3: Vaca Diez vs Always Ready

