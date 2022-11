Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/11 và ngày mai 26/11

(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 25/11

17h ngày 25/11: Wales vs Iran

20h ngày 25/11: Qatar vs Senegal

23h ngày 25/11: Hà Lan vs Ecuador

2h ngày 26/11: Anh vs Mỹ

Lịch thi đấu Giao hữu hôm nay 25/11

17h30 ngày 25/11: Nagoya Grampus Eight vs AS Roma

20h ngày 25/11: RB Leipzig vs Radomiak Radom

Lịch thi đấu VĐQG Syria hôm nay 25/11

18h ngày 25/11: Al-Jazira vs Al-Ittihad

18h ngày 25/11: Al-Taleiah vs Al-Karamah

18h ngày 25/11: Al-Wahda vs Al-Jaish

18h ngày 25/11: Al-Wathbah vs Tishreen

18h ngày 25/11: Hutteen vs Al-Majd

18h ngày 25/11: Jableh SC vs Al-Futowa

Lịch thi đấu VĐQG Trung Quốc hôm nay 25/11

18h ngày 25/11: Chengdu Rongcheng vs Guangzhou City

18h30 ngày 25/11: Shanghai Shenhua vs Beijing Guoan

Lịch thi đấu Hạng nhất Trung Quốc hôm nay 25/11

13h30 ngày 25/11: Shijiazhuang Gongfu vs Heilongjiang Ice City FC

13h30 ngày 25/11: Sichuan Jiuniu vs Jiangxi Beidamen

13h30 ngày 25/11: Nanjing City vs Nantong Zhiyun FC

13h30 ngày 25/11: Shenyang Urban FC vs Beijing Technology

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bulgaria hôm nay 25/11

17h30 ngày 25/11: Chernomorets Balchik vs Botev Plovdiv

Lịch thi đấu Hạng nhất Armenia hôm nay 25/11

17h ngày 25/11: Pyunik II vs Lernayin A. II

17h ngày 25/11: FC BKMA Vagharshapat 2 vs Ararat Armenia II

21h ngày 25/11: Urartu FC II vs Ararat Yerevan II

Lịch thi đấu Hạng nhất Slovenia hôm nay 25/11

22h ngày 25/11: Aluminij vs Rogaska

0h ngày 26/11: Nafta vs NK Krsko

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 25/11

3h ngày 26/11: Huesca vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu Hạng nhất Bỉ hôm nay 25/11

2h ngày 26/11: Genk U23 vs RWD Molenbeek

2h ngày 26/11: Club Brugge NXT vs FCV Dender EH

Lịch thi đấu Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 25/11

0h ngày 26/11: Denizlispor vs Belediyesi Bodrumspor

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Scotland hôm nay 25/11

2h45 ngày 26/11: Broomhill FC vs Alloa Athletic

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus hôm nay 25/11

0h ngày 26/11: Akritas Chlorakas vs Enosis Paralimni

Lịch thi đấu Hạng nhất Thụy Sỹ hôm nay 25/11

1h30 ngày 26/11: Yverdon vs Xamax

2h15 ngày 26/11: Schaffhausen vs Bellinzona

Lịch thi đấu Hạng nhất Romania hôm nay 25/11

1h ngày 26/11: FC Buzau vs Concordia Chiajna

Lịch thi đấu VĐQG San Marino hôm nay 25/11

3h15 ngày 26/11: SP Libertas vs Tre Penne Galazzano