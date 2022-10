Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/10 và ngày mai 26/10

(VTC News) -

Lịch thi đấu Cúp C1 hôm nay 25/10

23h45 ngày 25/10: FC Salzburg vs Chelsea

23h45 ngày 25/10: Sevilla vs FC Copenhagen

2h ngày 26/10: Dinamo Zagreb vs AC Milan

2h ngày 26/10: Benfica vs Juventus

2h ngày 26/10: Paris Saint-Germain vs Maccabi Haifa

2h ngày 26/10: Dortmund vs Man City

2h ngày 26/10: RB Leipzig vs Real Madrid

2h ngày 26/10: Celtic vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi hôm nay 25/10

22h ngày 25/10: Royal AM vs Lamontville Golden Arrows

Lịch thi đấu Hạng nhất Nam Phi hôm nay 25/10

20h30 ngày 25/10: Uthongathi FC vs Platinum City Rovers

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 25/10

22h ngày 25/10: Smouha SC vs National Bank

0h ngày 26/10: El Geish vs ENPPI

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan hôm nay 25/10

20h30 ngày 25/10: Nasaf Qarshi vs Bunyodkor Tashkent

20h30 ngày 25/10: Metallurg Bekobod vs Neftchi Fargona

20h30 ngày 25/10: Navbahor Namangan vs Olympic

Lịch thi đấu VĐQG Trung Quốc hôm nay 25/10

16h30 ngày 25/10: Shanghai Shenhua vs Guangzhou City

18h30 ngày 25/10: Wuhan Three Towns vs Dalian Pro

Lịch thi đấu VĐQG Armenia hôm nay 25/10

22h ngày 25/10: Ararat Yerevan vs Shirak

Lịch thi đấu Hạng nhất Armenia hôm nay 25/10

18h ngày 25/10: Ararat Yerevan II vs West Armenia

18h ngày 25/10: FC Alashkert II vs Ararat Armenia II

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Czech hôm nay 25/10

19h30 ngày 25/10: Frydek-Mistek vs Slovan Liberec

22h ngày 25/10: FC Fastav Zlin vs Vysocina Jihlava

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovakia hôm nay 25/10

19h30 ngày 25/10: FK Dubnica Nad Vahom vs Zemplin Michalovce

19h30 ngày 25/10: Lipany vs Skalica

Lịch thi đấu Hạng nhất Romania hôm nay 25/10

21h ngày 25/10: Steaua Bucuresti vs Otelul Galati

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 25/10

1h45 ngày 26/10: Coventry City vs Rotherham United

2h ngày 26/10: Burnley vs Norwich City

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 25/10

7h45 ngày 26/10: Athletico Paranaense vs Palmeiras

7h45 ngày 26/10: Flamengo vs Santos FC

Lịch thi đấu VĐQG Argentina hôm nay 25/10

6h ngày 26/10: Club Atletico Platense vs Club Atlético Lanús

Lịch thi đấu Hạng nhất Brazil hôm nay 25/10

5h ngày 26/10: Brusque vs CRB

7h30 ngày 26/10: CS Alagoano vs Vila Nova

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi hôm nay 25/10

0h30 ngày 26/10: Maritzburg United vs Mamelodi Sundowns FC

0h30 ngày 26/10: Cape Town City FC vs Chippa United

Lịch thi đấu Hạng nhất Scotland hôm nay 25/10

1h45 ngày 26/10: Ayr United vs Partick Thistle

Lịch thi đấu Hạng nhất Chile hôm nay 25/10

6h ngày 26/10: Puerto Montt vs Deportes Copiapo

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 25/10

1h45 ngày 26/10: The New Saints vs Caernarfon

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay hôm nay 25/10

5h ngày 26/10: Sol de America vs Tacuary

Lịch thi đấu Hạng nhất Thụy Điển hôm nay 25/10

0h ngày 26/10: Brommapojkarna vs IK Brage

0h ngày 26/10: Halmstads BK vs Orebro SK