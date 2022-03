Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/3

(VTC News) -

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hôm nay 24/3

16h10: Australia vs Nhật Bản

18h: Hàn Quốc vs Iran

19h: Li Băng vs Syria

19h: Việt Nam vs Oman

22h: Trung Quốc vs Ả Rập Xê Út

0h (25/3): Iraq vs UAE

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu hôm nay 24/3

2h45 (25/3): Bồ Đào Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ

2h45 (25/3): Thụy Điển vs CH Séc

2h45 (25/3): Wales vs Áo

2h45 (25/3): Italy vs Bắc Macedonia

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Đại Dương hôm nay 24/3

21h: Quần đảo Solomon vs Tahiti

0h (25/3): Fiji vs Papua New Guinea

0h (25/3): New Zealand vs New Caledonia

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF hôm nay 24/3

6h05 (25/3): Jamaica vs El Salvador

8h05 (25/3): Panama vs Honduras

9h (25/3): Mexico vs Mỹ

9h05 (25/3): Costa Rica vs Canada

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế hôm nay 24/3

0h: Gibraltar vs Grenada

2h: Guadeloupe vs Cape Verde

2h: Niger vs Mozambique

19h: Thái Lan vs Nepal

20h: Liberia vs Benin

20h: Madagascar vs Afghanistan

20h: Togo vs Sierra Leone

23h: Armenia vs Montenegro

23h: Maldives vs Bangladesh