Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/6: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

(VTC News) -

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/6

1h45: Scotland vs Ukraine (play-off giành vé dự World Cup 2022).

1h45: Italy vs Argentina (tranh cúp Liên lục địa)

6h30: Mỹ vs Morocco (giao hữu quốc tế)

17h: Nhật Bản vs Paraguay (giao hữu quốc tế)

18h: Hàn Quốc vs Brazil (giao hữu quốc tế)

Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay 2/6

20h: U23 Hàn Quốc vs U23 Malaysia

22h: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam đá trận ra quân trong khuôn khổ bảng C giải U23 châu Á 2022, gặp đối thủ U23 Thái Lan lúc 22h tối nay 2/6. Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan cũng là tâm điểm của bóng đá trong nước trong hôm nay. Trận đấu còn lại ở bảng C giải U23 châu Á giữa U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia diễn ra lúc 20h.

11 ngày sau chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan. Dù vừa hạ đối thủ 1-0 trên sân Mỹ Đình, nhưng trận đấu tối nay 2/6 sẽ mang đến trải nghiệm khác cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tận dụng hưng phấn ở SEA Games để tiến sâu ở giải U23 châu Á?

Cả hai đội đều thay đổi HLV, bổ sung những cầu thủ mới và điều chỉnh cách chơi. Ở sân chơi châu Á, nơi mức độ khốc liệt và căng thẳng được đẩy đến cực đại, U23 Việt Nam phải chơi tập trung mới hy vọng giành thêm một chiến thắng nữa trước đối thủ xứ Chùa vàng.

So với 2 năm trước, U23 Việt Nam hiện tại không được đánh giá cao bằng ở trình độ và kinh nghiệm. Sức ảnh hưởng của các cầu thủ quá tuổi cũng lớn hơn nhiều, đến mức chuyên gia Steve Darby (cựu HLV tuyển nữ Việt Nam) đặt dấu hỏi liệu U23 Việt Nam sẽ chơi với hàng tiền vệ nào khi thiếu Hùng Dũng, Hoàng Đức.

Không còn điểm tựa từ đàn anh, U23 Việt Nam sẽ tự lực cánh sinh ở sân chơi khốc liệt hơn nhiều so với SEA Games 31. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để HLV Gong Oh-kyun thay đổi.

Cũng trong hôm nay diễn ra một số trận đấu trong khuôn khổ Nations League và giao hữu quốc tế.