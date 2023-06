Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/6 và sáng 20/6

(VTC News) -

Lịch bóng đá mới nhất hôm nay 19/6 và sáng 20/6 được cập nhật trên VTC News gồm lịch thi đấu vòng loại Euro 2024, giao hữu quốc tế, lịch thi đấu U17 châu Á 2023.

Lịch thi đấu Giao hữu cấp đội tuyển hôm nay 19/6

- 16h00 ngày 19/6: Macau vs Myanmar

- 19h00 ngày 19/6: Hong Kong (Trung Quốc) vs Thái Lan

- 19h00 ngày 19/6: Jamaica vs Jordan

- 19h30 ngày 19/6: Indonesia vs Argentina

- 23h00 ngày 19/6: Qatar vs New Zealand

Đội tuyển Indonesia sẽ chạm trán Argentina.

Lịch thi đấu vòng loại Euro 2024 hôm nay 19/6

- 23h00 ngày 19/6: Bảng C - Ukraine vs Malta (TV360)

- 23h00 ngày 19/6: Bảng H - Phần Lan vs San Marino (TV360)

- 23h00 ngày 19/6: Bảng D - Armenia vs Latvia (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng B - Pháp vs Hy Lạp (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng B - Ireland vs Gibraltar (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng H - Bắc Ireland vs Kazakhstan (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng I - Thụy Sỹ vs Romania (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng C - Anh vs Bắc Macedonia (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng H - Slovenia vs Đan Mạch (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng I - Belarus vs Kosovo (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng D - Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales (TV360)

- 01h45 ngày 20/6: Bảng I - Israel vs Andorra (TV360)

Lịch thi đấu VCK U17 châu Á 2023 hôm nay 19/6

- 17h00 ngày 19/6: Bảng C - U17 Trung Quốc vs U17 Australia (FPT Play)

- 19h00 ngày 19/6: Bảng B - U17 Afghanistan vs U17 Hàn Quốc (FPT Play)

- 21h00 ngày 19/6: Bảng C - U17 Saudi Arabia vs U17 Tajikistan (FPT Play)

- 21h00 ngày 19/6: Bảng B - U17 Qatar vs U17 Iran (FPT Play)

Lịch thi đấu Giao hữu Câu lạc bộ hôm nay 19/6

- 22h30 ngày 19/6: Olimpija Ljubljana vs Radomlje

- 22h30 ngày 19/6: Rogaska vs Ferencvaros

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League hôm nay 19/6

- 07h30 ngày 19/6: CK - Canada vs Mỹ

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina Nhóm A hôm nay 19/6

- 01h00 ngày 20/6: Almirante Brown vs Almagro

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina Nhóm B hôm nay 19/6

- 01h00 ngày 20/6: Deportivo Riestra vs Quilmes

- 01h00 ngày 20/6: Atlanta vs Club Atletico Estudiantes

- 02h30 ngày 20/6: CA Chaco For Ever vs Deportivo Maipu

- 05h00 ngày 20/6: Racing de Cordoba vs Brown de Adrogue

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Argentina hôm nay 19/6

- 03h05 ngày 20/6: Banfield vs Argentino de Merlo

Lịch thi đấu Hạng 2 Chile hôm nay 19/6

- 06h00 ngày 20/6: Universidad de Concepcion vs Rangers

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador hôm nay 19/6

- 07h00 ngày 20/6: Tecnico Universitario vs Delfin

Lịch thi đấu Hạng 2 Paraguay hôm nay 19/6

- 01h30 ngày 20/6: Club Sportivo Carapegua vs Pastoreo FC

- 04h00 ngày 20/6: 2 de Mayo vs 3 de Febrero

Văn Hải