Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/11 và ngày mai 20/11

Lịch thi đấu V-League vòng 26

- 17h00 ngày 19/11: Bình Định vs CLB TP.HCM

- 17h00 ngày 19/11: HAGL vs Hà Nội FC

- 17h00 ngày 19/11: Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

- 17h00 ngày 19/11: Sài Gòn vs Bình Dương

- 17h00 ngày 19/11: Sông Lam Nghệ An vs Nam Định

- 17h00 ngày 19/11: Viettel vs Đà Nẵng

Hà Nội FC chạm trán HAGL ở vòng 26 V-League.

Lịch thi đấu hạng 2 Tây Ban Nha vòng 16

- 22h15 ngày 19/11: Ponferradina vs Real Oviedo

- 00h30 ngày 20/11: Sporting Gijon vs Leganes

- 00h30 ngày 20/11: Tenerife vs Huesca

- 03h00 ngày 20/11: Real Zaragoza vs Malaga

Lịch thi đấu Giao hữu cấp Đội tuyển và Câu lạc bộ

- 21h00 ngày 19/11: Estonia vs Lithuania

- 21h00 ngày 19/11: Latvia vs Iceland

- 22h30 ngày 19/11: UAE vs Kazakhstan

- 23h00 ngày 19/11: Bờ Biển Ngà vs Burkina Faso

- 23h30 ngày 19/11: Albania vs Armenia

- 00h00 ngày 20/11: Thổ Nhĩ Kỳ vs CH Czech

- 00h00 ngày 20/11: Kosovo vs Quần đảo Faroe

- 00h00 ngày 20/11: Gibraltar vs Andorra

- 02h30 ngày 20/11: Thụy Điển vs Algeria

- 04h00 ngày 20/11: FC Cologne vs Stuttgart

- 07h30 ngày 20/11: Bolivia vs Peru

- 08h00 ngày 20/11: Paraguay vs Colombia

- 09h00 ngày 20/11: Guatemala vs Nicaragua

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bulgaria vòng 1/16

- 18h30 ngày 19/11: Chavdar Etropole vs Pirin Blagoevgrad

- 18h30 ngày 19/11: Dunav Ruse vs Arda Kardzhali

- 18h30 ngày 19/11: Maritsa Plovdiv vs Hebar

- 18h30 ngày 19/11: Spartak Pleven vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

- 18h30 ngày 19/11: Sportist Svoge vs Slavia Sofia

- 18h30 ngày 19/11: Vihren Sandanski vs Levski Sofia

- 18h30 ngày 19/11: Vitosha Bistritsa vs Botev Vratsa

Lịch thi đấu VĐQG Wales vòng 15

- 21h30 ngày 19/11: Airbus UK Broughton vs Haverfordwest

- 21h30 ngày 19/11: Cardiff Met University vs Bala Town

- 21h30 ngày 19/11: Flint Town United vs Newtown Association

- 00h15 ngày 20/11: Penybont vs The New Saints

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Czech vòng 4

- 21h00 ngày 19/11: Banik Ostrava vs Sparta Prague

- 21h00 ngày 19/11: SK Dynamo Ceske Budejovice vs Hradec Kralove

- 22h00 ngày 19/11: Bohemians 1905 vs Hlucin