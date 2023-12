Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/12 và sáng 16/12

(VTC News) -

VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 15/12 và sáng mai 16/12. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá hấp dẫn nhất của các giải V.League, Ngoại hạng Anh... tại đây.

Tâm điểm của loạt trận đêm nay và sáng mai là các trận đấu sớm của V.League và giải Ngoại hạng Anh. CLB Công an Hà Nội vs Quảng Nam và Nottingham Forest vs Tottenham là 2 trận đấu thu hút sự chú ý của khán giả.

CLB Công an Hà Nội chạm trán Quảng Nam.

Lịch thi đấu V.League hôm nay 15/12

- 19h15 ngày 15/12: CLB Công an Hà Nội vs Quảng Nam

- 03h00 ngày 16/12: Nottingham Forest vs Tottenham

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 15/12

- 02h45 ngày 16/12: Genoa vs Juventus

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 15/12

- 02h30 ngày 16/12: Gladbach vs Bremen

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 15/12

- 03h00 ngày 16/12: Osasuna vs Vallecano

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 15/12

- 03h00 ngày 16/12: Monaco vs Lyon

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi hôm nay 15/12

- 20h30 ngày 15/12: Moroka Swallows vs SuperSport United

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 15/12

- 21h00 ngày 15/12: El Dakhleya vs Smouha SC

- 23h00 ngày 15/12: El Geish vs Al Mokawloon Al Arab

- 23h00 ngày 15/12: Pharco FC vs ZED FC

Lịch thi đấu Serie B hôm nay 15/12

- 02h30 ngày 16/12: Spezia vs Bari

Lịch thi đấu VĐQG Ả Rập Xê Út hôm nay 15/12

- 22h00 ngày 15/12: Al Raed vs Damac FC

- 01h00 ngày 16/12: Al Hilal vs Al Wehda

- 01h00 ngày 16/12: Al Fateh FC vs Al Shabab

Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay 15/12

- 14h00 ngày 15/12: Western United FC vs Brisbane Roar FC

- 15h45 ngày 15/12: Western Sydney Wanderers FC vs Adelaide United

Lịch thi đấu VĐQG Croatia hôm nay 15/12

- 23h00 ngày 15/12: HNK Gorica vs NK Varazdin

Lịch thi đấu VĐQG Algeria hôm nay 15/12

- 21h15 ngày 15/12: Ben Aknoun vs CR Belouizdad

- 21h15 ngày 15/12: MC El Bayadh vs USM Alger

- 22h45 ngày 15/12: CS Constantine vs JS Kabylie

Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ hôm nay 15/12

- 21h30 ngày 15/12: Northeast United FC vs Mohun Bagan Super Giant

Lịch thi đấu VĐQG Romania hôm nay 15/12

- 22h30 ngày 15/12: FC Voluntari vs U Craiova 1948

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan hôm nay 15/12

- 18h00 ngày 15/12: Araz PFK vs Sabah FK

- 20h00 ngày 15/12: Sabail vs Gabala FK

Lịch thi đấu VĐQG Slovakia hôm nay 15/12

- 23h30 ngày 15/12: Skalica vs Zeleziarne Podbrezova

Lịch thi đấu VĐQG Serbia hôm nay 15/12

- 22h00 ngày 15/12: Novi Pazar vs FK Radnik Surdulica

- 00h00 ngày 16/12: Vozdovac vs Zeleznicar Pancevo

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 15/12

- 03h15 ngày 16/12: Farense vs CF Estrela

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 15/12

- 02h00 ngày 16/12: NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard

- 22h30 ngày 16/12: FC Utrecht vs RKC Waalwijk

Lịch thi đấu Hạng 2 Israel hôm nay 15/12

- 20h00 ngày 15/12: Hapoel Nir Ramat HaSharon vs Maccabi Kabilio Jaffa

- 20h00 ngày 15/12: Hapoel Rishon LeZion vs Hapoel Afula

- 20h00 ngày 15/12: Hapoel Umm al-Fahm vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona

- 20h00 ngày 15/12: Ironi Tiberias vs Hapoel Ramat Gan

- 20h00 ngày 15/12: Maccabi Herzliya vs SC Kfar Kasem

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 15/12

- 02h45 ngày 16/12: Westerlo vs Eupen

- 22h00 ngày 16/12: Oud-Heverlee Leuven vs Cercle Brugge

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 15/12

- 00h00 ngày 16/12: Gornik Zabrze vs Warta Poznan

- 02h30 ngày 16/12: Zaglebie Lubin vs Slask Wroclaw

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 15/12

- 02h30 ngày 16/12: Real Oviedo vs Elche

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 15/12

- 00h30 ngày 16/12: Paderborn vs Hansa Rostock

- 00h30 ngày 16/12: Schalke 04 vs Greuther Furth