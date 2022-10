Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10 và ngày mai 16/10

(VTC News) -

18h30 ngày 15/10: Leicester vs Crystal Palace

21h ngày 15/10: Fulham vs Bournemouth

21h ngày 15/10: Wolves vs Nottingham Forest

23h30 ngày 15/10: Tottenham vs Everton

Lịch thi đấu V-League hôm nay 15/10

17h ngày 15/10: Bình Dương vs TP. HCM

19h15 ngày 15/10: Hà Nội vs Nam Định

Lịch thi đấu Hạng nhất QG hôm nay 15/10

17h ngày 15/10: Quảng Nam vs CAND

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 15/10

19h ngày 15/10: Girona vs Cadiz

21h15 ngày 15/10: Valencia vs Elche

23h30 ngày 15/10: Mallorca vs Sevilla

2h ngày 16/10: A.Bilbao vs Atletico

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 15/10

20h ngày 15/10: Empoli vs Monza

23h ngày 15/10: Torino vs Juventus

1h45 ngày 16/10: Atalanta vs Sassuolo

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 15/10

20h30 ngày 15/10: Stuttgart vs Bochum

20h30 ngày 15/10: Bremen vs Mainz

20h30 ngày 15/10: Wolfsburg vs Gladbach

20h30 ngày 15/10: E.Frankfurt vs Leverkusen

23h30 ngày 15/10: RB Leipzig vs Berlin

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 15/10

22h ngày 15/10: Lorient vs Reims

2h ngày 16/10: Lens vs Montpellier

Lịch thi đấu Ligue 2 hôm nay 15/10

0h ngày 16/10: FC Annecy vs Pau FC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Pháp hôm nay 15/10

22h ngày 15/10: FC Lyon vs Bourgoin Jallieu

22h ngày 15/10: Morteau Montlebon vs Gueugnon

22h30 ngày 15/10: Billy Montigny vs Cambrai

23h ngày 15/10: Ain Sud Foot vs Venissieux FC

23h ngày 15/10: Angouleme vs FC des Portes

23h ngày 15/10: Aurillac Arpajon vs Chamalieres

23h ngày 15/10: Chambery vs GOAL FC

23h ngày 15/10: Cosne UCS Football vs Bresse Jura

23h ngày 15/10: Cournon d'Auvergne vs Moulins Yzeure

23h ngày 15/10: Jura Dolois vs Dijon USC

23h ngày 15/10: Lyon la Duchere vs Thonon Evian

23h ngày 15/10: Rhone Vallee FC vs Villefranche Beaujolais

23h ngày 15/10: Vierzon FC vs Romorantin

23h30 ngày 15/10: Aviron Bayonnais FC vs Bergerac Perigord

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 15/10

21h ngày 15/10: Kortrijk vs Zulte Waregem

23h15 ngày 15/10: Cercle Brugge vs Eupen

23h15 ngày 15/10: St.Truiden vs Sporting Charleroi

1h45 ngày 16/10: Oud-Heverlee Leuven vs Genk

Lịch thi đấu VĐQG Scotland hôm nay 15/10

21h ngày 15/10: Ross County vs Dundee United

21h ngày 15/10: St. Mirren vs Kilmarnock

21h ngày 15/10: Celtic vs Hibernian

21h ngày 15/10: Livingston vs St. Johnstone

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 15/10

18h30 ngày 15/10: Fatih Karagumruk1 vs Hatayspor

21h ngày 15/10: Kasimpasa vs Adana Demirspor

0h ngày 16/10: Kayserispor vs Galatasaray

0h ngày 16/10: Konyaspor vs Gaziantep FK

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 15/10

23h45 ngày 15/10: Fortuna Sittard vs RKC Waalwijk

1h ngày 16/10: Go Ahead Eagles vs SC Heerenveen

2h ngày 16/10: Cambuur vs Vitesse

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 15/10

21h15 ngày 15/10: FC Andorra vs Alaves

21h15 ngày 15/10: Real Zaragoza vs Villarreal B

23h30 ngày 15/10: Huesca vs Racing Santander

23h30 ngày 15/10: Ponferradina vs Las Palmas

2h ngày 16/10: Albacete vs Real Oviedo

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Bồ Đào Nha hôm nay 15/10

17h ngày 15/10: Fontinhas vs Arouca

17h ngày 15/10: Nacional vs Oliveirense

21h ngày 15/10: Sanjoanense vs CF Os Belenenses

21h ngày 15/10: Mafra vs Maritimo

21h ngày 15/10: Trofense vs Famalicao

21h ngày 15/10: Canelas 2010 vs Vitoria de Guimaraes

21h ngày 15/10: FC Serpa vs Gil Vicente

21h30 ngày 15/10: Imortal DC vs Farense

21h30 ngày 15/10: Academico Viseu vs Oriental

21h30 ngày 15/10: Penafiel vs Vizela

2h ngày 16/10: Tondela vs Santa Clara

2h45 ngày 16/10: Caldas vs Benfica

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 15/10

18h ngày 15/10: Karlsruher SC vs Darmstadt

18h ngày 15/10: Magdeburg vs Eintracht Braunschweig

18h ngày 15/10: Fortuna Dusseldorf vs 1. FC Nuremberg

1h30 ngày 16/10: Hannover 96 vs Arminia Bielefeld

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy hôm nay 15/10

21h ngày 15/10: Tromsoe vs Odds Ballklubb

23h ngày 15/10: Rosenborg vs Stroemsgodset

Lịch thi đấu VĐQG Chile hôm nay 15/10

22h30 ngày 15/10: Antofagasta vs Palestino

Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay 15/10

13h ngày 15/10: Newcastle United Jets Football Club vs Perth Glory

15h45 ngày 15/10: Melbourne Victory vs Western Sydney Wanderers FC

9h ngày 16/10: Wellington Phoenix vs Central Coast Mariners

11h ngày 16/10: Macarthur FC vs Adelaide United

13h ngày 16/10: Western United FC vs Sydney Football Club

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 15/10

20h30 ngày 15/10: Bala Town vs The New Saints

20h30 ngày 15/10: Connah's Quay vs Cardiff Met University

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus hôm nay 15/10

23h ngày 15/10: Enosis Paralimni vs Anorthosis

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 15/10

21h ngày 15/10: Chornomorets Odessa vs Kryvbas

21h ngày 15/10: FC Minaj vs Veres Rivne

21h ngày 15/10: Metalist 1925 vs FC Lviv

21h ngày 15/10: Metalist Kharkiv vs Vorskla

21h ngày 15/10: Rukh Lviv vs SC Dnipro-1

21h ngày 15/10: Shakhtar Donetsk vs Dynamo Kyiv

21h ngày 15/10: Zorya vs FC Kolos Kovalivka

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ hôm nay 15/10

23h ngày 15/10: Sion vs Luzern

1h30 ngày 16/10: Winterthur vs Grasshopper

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển hôm nay 15/10

20h ngày 15/10: Haecken vs GIF Sundsvall

20h ngày 15/10: Helsingborg vs Varbergs BoIS FC

22h30 ngày 15/10: Sirius vs IFK Norrkoeping

22h30 ngày 15/10: Vaernamo vs Kalmar FF

Lịch thi đấu VĐQG Romania hôm nay 15/10

19h30 ngày 15/10: Botosani vs U Craiova 1948

22h ngày 15/10: FCV Farul Constanta vs Universitatea Cluj

1h ngày 16/10: CS Universitatea Craiova vs Petrolul Ploiesti

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 15/10

17h30 ngày 15/10: Radomiak Radom vs Slask Wroclaw

20h ngày 15/10: Lechia Gdansk vs Rakow Czestochowa

22h30 ngày 15/10: Warta Poznan vs Jagiellonia Bialystok

1h ngày 16/10: Pogon Szczecin vs Piast Gliwice

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp hôm nay 15/10

21h ngày 15/10: NFC Volos vs Levadiakos

0h30 ngày 16/10: Aris vs Ionikos

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 15/10

5h ngày 16/10: Goias vs Corinthians

6h30 ngày 16/10: Flamengo vs Atletico MG

6h30 ngày 16/10: America MG vs Fortaleza

Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay 15/10

6h05 ngày 16/10: Deportivo Pasto vs Aguilas Doradas Rionegro

8h10 ngày 16/10: Bucaramanga vs La Equidad

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador hôm nay 15/10

6h ngày 16/10: Gualaceo SC vs Delfin

6h ngày 16/10: LDU de Quito vs Guayaquil City

6h ngày 16/10: Orense vs Deportivo Cuenca