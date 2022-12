Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/12 và ngày mai 12/12

(VTC News) -

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 14/12 2h Argentina vs Croatia VTV3 15/12 2h Pháp vs Maroc VTV3

Argentina gặp Croatia ở bán kết World Cup.

Lịch thi đấu giao hữu hôm nay 11/12

20h30 ngày 11/12: Thái Lan vs Myanmar

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 11/12

20h ngày 11/12: QPR vs Burnley

22h ngày 11/12: Watford vs Hull

Lịch thi đấu Serie B hôm nay 11/12

18h30 ngày 11/12: Cagliari vs Perugia

21h ngày 11/12: Como vs Reggina

21h ngày 11/12: Ascoli vs Genoa

21h ngày 11/12: Benevento vs Cittadella

21h ngày 11/12: SPAL vs Palermo

21h ngày 11/12: Sudtirol vs Ternana

21h ngày 11/12: Venezia vs Cosenza

0h ngày 12/12: Bari vs Modena

2h30 ngày 12/12: Frosinone vs Pisa

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 11/12

20h ngày 11/12: UD Ibiza vs Malaga

22h15 ngày 11/12: Sporting Gijon vs Cartagena

22h15 ngày 11/12: Ponferradina vs Lugo

0h30 ngày 12/12: Granada vs Burgos CF

0h30 ngày 12/12: Eibar vs Real Oviedo

3h ngày 12/12: Las Palmas vs Albacete

3h ngày 12/12: Racing Santander vs Mirandes

Lịch thi đấu Hạng nhất Bỉ hôm nay 11/12

19h30 ngày 11/12: RWD Molenbeek vs Virton

23h ngày 11/12: Beerschot vs Standard Liege U23

2h30 ngày 12/12: Lommel vs Deinze

Lịch thi đấu Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 11/12

17h30 ngày 11/12: Boluspor vs Bandirmaspor

20h ngày 11/12: Genclerbirligi vs Erzurum BB

23h ngày 11/12: Altinordu vs Belediyesi Bodrumspor

Lịch thi đấu Hạng nhất Hà Lan hôm nay 11/12

18h15 ngày 11/12: Willem II vs NAC Breda

20h30 ngày 11/12: Almere City FC vs ADO Den Haag

20h30 ngày 11/12: De Graafschap vs FC Eindhoven

20h30 ngày 11/12: Jong Ajax vs Jong FC Utrecht

20h30 ngày 11/12: Roda JC Kerkrade vs Heracles

20h30 ngày 11/12: Telstar vs FC Den Bosch

20h30 ngày 11/12: TOP Oss vs Dordrecht

20h30 ngày 11/12: VVV-Venlo vs MVV Maastricht

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập hôm nay 11/12

19h45 ngày 11/12: Ghazl Al Mehalla vs El Dakhleya

22h ngày 11/12: El Geish vs Al Masry Sporting Club

22h ngày 11/12: Smouha SC vs Al Mokawloon Al Arab

0h ngày 12/12: El Zamalek vs Pyramids FC

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 11/12

21h30 ngày 11/12: Newtown Association vs Haverfordwest

21h30 ngày 11/12: Penybont vs Airbus UK Broughton

21h30 ngày 11/12: Pontypridd Town vs Bala Town

21h30 ngày 11/12: Caernarfon vs The New Saints

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus hôm nay 11/12

22h ngày 11/12: Omonia Nicosia vs Akritas Chlorakas

0h ngày 12/12: AEL Limassol vs Aris Limassol

Lịch thi đấu VĐQG Slovenia hôm nay 11/12

19h ngày 11/12: Tabor vs Olimpija Ljubljana

21h ngày 11/12: Maribor vs Gorica

23h30 ngày 11/12: Radomlje vs NK Celje

Lịch thi đấu VĐQG Romania hôm nay 11/12

19h30 ngày 11/12: Universitatea Cluj vs UTA Arad

22h30 ngày 11/12: Botosani vs CFR Cluj

1h30 ngày 12/12: Chindia Targoviste vs FC FCSB

Lịch thi đấu VĐQG San Marino hôm nay 11/12

21h ngày 11/12: Folgore vs Virtus Acquaviva

21h ngày 11/12: S.S. Murata vs La Fiorita Montegiardino