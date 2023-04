Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/4 và ngày mai 2/4

(VTC News) -

Lịch bóng đá mới nhất được cập nhật trên Báo điện tử VTC News, bao gồm lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, các giải VĐQG trên thế giới.

Lịch thi đấu Cúp quốc gia hôm nay 1/4

16h ngày 1/4: Huế vs Bình Dương

18h ngày 1/4: SLNA vs Quảng Nam

19h15 ngày 1/4: Viettel vs Bình Thuận

18h30 ngày 1/4: Man City vs Liverpool

21h ngày 1/4: Bournemouth vs Fulham

21h ngày 1/4: Arsenal vs Leeds United

21h ngày 1/4: Brighton vs Brentford

21h ngày 1/4: Nottingham Forest vs Wolves

21h ngày 1/4: Crystal Palace vs Leicester

23h30 ngày 1/4: Chelsea vs Aston Villa

Man City chạm trán Liverpool.

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 1/4

19h ngày 1/4: Girona vs Espanyol

21h15 ngày 1/4: A.Bilbao vs Getafe

23h30 ngày 1/4: Cadiz vs Sevilla

2h ngày 2/4: Elche vs Barcelona

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 1/4

20h ngày 1/4: Cremonese vs Atalanta

23h ngày 1/4: Inter vs Fiorentina

1h45 ngày 2/4: Juventus vs Verona

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 1/4

20h30 ngày 1/4: Union Berlin vs Stuttgart

20h30 ngày 1/4: Freiburg vs Berlin

20h30 ngày 1/4: RB Leipzig vs Mainz

20h30 ngày 1/4: Schalke 04 vs Leverkusen

20h30 ngày 1/4: Wolfsburg vs Augsburg

23h30 ngày 1/4: Munich vs Dortmund

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 1/4

22h ngày 1/4: Auxerre vs Troyes

2h ngày 2/4: Rennes vs Lens

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 1/4

18h30 ngày 1/4: Luton Town vs Watford

18h30 ngày 1/4: Preston North End vs Blackpool

21h ngày 1/4: Norwich City vs Sheffield United

21h ngày 1/4: West Brom vs Millwall

21h ngày 1/4: Wigan Athletic vs Queens Park

21h ngày 1/4: Hull City vs Rotherham United

21h ngày 1/4: Cardiff City vs Swansea

21h ngày 1/4: Coventry City vs Stoke City

21h ngày 1/4: Huddersfield vs Middlesbrough

21h ngày 1/4: Birmingham City vs Blackburn Rovers

21h ngày 1/4: Bristol City vs Reading

Lịch thi đấu Serie B hôm nay 1/4

19h ngày 1/4: Parma vs Palermo

19h ngày 1/4: SPAL vs Ternana

19h ngày 1/4: Venezia vs Como

19h ngày 1/4: Ascoli vs Brescia

19h ngày 1/4: Cagliari vs Sudtirol

19h ngày 1/4: Cosenza vs Pisa

21h15 ngày 1/4: Bari vs Benevento

21h15 ngày 1/4: Perugia vs Frosinone

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 1/4

21h ngày 1/4: Cercle Brugge vs Kortrijk

23h15 ngày 1/4: RFC Seraing vs Gent

23h15 ngày 1/4: Westerlo vs Sporting Charleroi

1h45 ngày 2/4: Oostende vs Standard Liege

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 1/4

21h30 ngày 1/4: Vizela vs Casa Pia AC

0h ngày 2/4: Vitoria de Guimaraes vs Pacos de Ferreira

2h30 ngày 2/4: Sporting vs Santa Clara

Lịch thi đấu VĐQG Scotland hôm nay 1/4

21h ngày 1/4: Hibernian vs Motherwell

21h ngày 1/4: Kilmarnock vs Hearts

21h ngày 1/4: Rangers vs Dundee United

21h ngày 1/4: St. Johnstone vs Aberdeen

21h ngày 1/4: St. Mirren vs Livingston

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 1/4

20h ngày 1/4: Trabzonspor vs Kayserispor

20h ngày 1/4: Istanbul Basaksehir vs Ankaragucu

0h30 ngày 2/4: Galatasaray vs Adana Demirspor

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 1/4

21h30 ngày 1/4: AZ Alkmaar vs SC Heerenveen

23h45 ngày 1/4: Excelsior vs FC Twente

1h ngày 2/4: Cambuur vs FC Emmen

1h ngày 2/4: NEC Nijmegen vs PSV

2h ngày 2/4: RKC Waalwijk vs Vitesse

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 1/4

21h15 ngày 1/4: Burgos CF vs Racing Santander

23h30 ngày 1/4: Leganes vs Cartagena

23h30 ngày 1/4: Tenerife vs Villarreal B

2h ngày 2/4: Real Oviedo vs Eibar

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 1/4

12h ngày 1/4: Jeonbuk FC vs Pohang Steelers 14h30 ngày 1/4: Gwangju FC vs Suwon FC

14h30 ngày 1/4: Incheon United vs Daegu FC

17h ngày 1/4: Daejeon Citizen vs FC Seoul

Lịch thi đấu J League 1 hôm nay 1/4

12h ngày 1/4: Albirex Niigata vs Nagoya Grampus Eight

12h ngày 1/4: Kyoto Sanga FC vs Vissel Kobe

12h ngày 1/4: Yokohama FC vs Avispa Fukuoka

13h ngày 1/4: Kashima Antlers vs Sanfrecce Hiroshima

13h ngày 1/4: Sagan Tosu vs FC Tokyo

13h ngày 1/4: Shonan Bellmare vs Gamba Osaka

14h ngày 1/4: Cerezo Osaka vs Yokohama F.Marinos

17h ngày 1/4: Consadole Sapporo vs Kawasaki Frontale

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 1/4

18h ngày 1/4: St. Pauli vs Jahn Regensburg

18h ngày 1/4: Hannover 96 vs Sandhausen

18h ngày 1/4: Karlsruher SC vs Eintracht Braunschweig

1h30 ngày 2/4: Kaiserslautern vs FC Heidenheim

Lịch thi đấu VĐQG Malaysia hôm nay 1/4

20h15 ngày 1/4: Kuching FA vs PDRM

21h ngày 1/4: Negeri Sembilan vs Kelantan

21h ngày 1/4: Pahang vs Kedah

Lịch thi đấu VĐQG Singapore hôm nay 1/4

19h30 ngày 1/4: Geylang International FC vs Albirex Niigata FC

19h30 ngày 1/4: Tanjong Pagar United FC vs Young Lions

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia hôm nay 1/4

20h30 ngày 1/4: Persita Tangerang vs Arema FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan hôm nay 1/4

20h ngày 1/4: Navbahor Namangan vs Sogdiyona Jizzax

20h15 ngày 1/4: Qizilqum Zarafshon vs Nasaf Qarshi

Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay 1/4

9h ngày 1/4: Wellington Phoenix vs Melbourne Victory

13h ngày 1/4: Central Coast Mariners vs Brisbane Roar FC

15h45 ngày 1/4: Sydney FC vs Western United FC

18h ngày 1/4: Perth Glory vs Macarthur FC

Lịch thi đấu VĐQG Croatia hôm nay 1/4

22h ngày 1/4: HNK Gorica vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Czech hôm nay 1/4

21h ngày 1/4: Banik Ostrava vs Slovan Liberec

21h ngày 1/4: Mlada Boleslav vs Viktoria Plzen

21h ngày 1/4: FC Fastav Zlin vs SK Dynamo Ceske Budejovice

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 1/4

16h ngày 1/4: FC Minaj vs Inhulets Petrove

17h ngày 1/4: Metalist Kharkiv vs FC Kolos Kovalivka

18h ngày 1/4: Veres Rivne vs Kryvbas

19h ngày 1/4: Oleksandriya vs Vorskla

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ hôm nay 1/4

23h ngày 1/4: Servette vs Young Boys

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 1/4

20h ngày 1/4: Korona Kielce vs Miedz Legnica

22h30 ngày 1/4: Legia Warszawa vs Rakow Czestochowa

Lịch thi đấu VĐQG Argentina hôm nay 1/4

1h30 ngày 2/4: Barracas Central vs Boca Juniors

5h ngày 2/4: San Lorenzo de Almagro vs Independiente

7h30 ngày 2/4: Tigre vs Lanus

7h30 ngày 2/4: Racing Club vs CA Huracan

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 1/4

6h30 ngày 2/4: Atlanta United vs New York Red Bulls

6h30 ngày 2/4: Columbus Crew vs Real Salt Lake

6h30 ngày 2/4: FC Cincinnati vs Inter Miami CF

6h30 ngày 2/4: LA Galaxy vs Seattle Sounders FC

6h30 ngày 2/4: New England Revolution vs New York City FC

6h30 ngày 2/4: Orlando City vs Nashville SC

6h30 ngày 2/4: Philadelphia Union vs Sporting Kansas City

6h30 ngày 2/4: Toronto FC vs Charlotte

7h30 ngày 2/4: Chicago Fire vs DC United

7h30 ngày 2/4: FC Dallas vs Portland Timbers

7h30 ngày 2/4: St. Louis City vs Minnesota United

8h30 ngày 2/4: Colorado Rapids vs Los Angeles FC

9h30 ngày 2/4: San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo

9h30 ngày 2/4: Vancouver Whitecaps vs CF Montreal

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica hôm nay 1/4

4h ngày 2/4: Guanacasteca vs Municipal Perez Zeledon

9h ngày 2/4: Club Sport Herediano vs Sporting San Jose

Lịch thi đấu VĐQG Mexico hôm nay 1/4

6h ngày 2/4: Pachuca vs Cruz Azul

8h05 ngày 2/4: CF America vs Leon

8h15 ngày 2/4: Monterrey vs Tijuana

10h10 ngày 2/4: Atlas vs CD Guadalajara

Mạnh Khởi