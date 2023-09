Lịch thể thao mới nhất hôm nay 8/9 và rạng sáng 9/9

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 8/9 và rạng sáng 9/9 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu World Cup khu vực Nam Mỹ

- 06h00 ngày 09/09: Uruguay vs Chile

- 07h45 ngày 09/09: Brazil vs Bolivia

Uruguay chạm trán Chile tại giải World Cup khu vực Nam Mỹ

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- 03h00 ngày 09/09: Haiti vs Cuba

- 03h00 ngày 09/09: Bermuda vs French Guiana

- 03h00 ngày 09/09: Belize vs Saint Vincent and The Grenadines

- 06h00 ngày 09/09: Barbados vs Montserrat

- 06h00 ngày 09/09: Grenada vs Suriname

- 06h00 ngày 09/09: Dominican Republic vs Nicaragua

- 08h10 ngày 09/09: Jamaica vs Honduras

Lịch thi đấu Euro

- 23h00 ngày 08/09: Gruzia vs Tây Ban Nha

- 01h45 ngày 09/09: Bosnia và Herzegovina vs Liechtenstein

- 01h45 ngày 09/09: Cyprus vs Scotland

- 01h45 ngày 09/09: Thổ Nhĩ Kỳ vs Armenia

- 01h45 ngày 09/09: Slovakia vs Bồ Đào Nha

- 01h45 ngày 09/09: Luxembourg vs Iceland

- 01h45 ngày 09/09: Croatia vs Latvia

Lịch thi đấu Can Cup

- 23h00 ngày 08/09: Ai Cập vs Ethiopia

- 01h00 ngày 09/09: Burkina Faso vs Eswatini

- 02h00 ngày 09/09: Mali vs Nam Sudan

Lịch thi đấu U21 Euro

- 21h00 ngày 08/09: U21 Latvia vs U21 Italy

- 22h00 ngày 08/09: U21 Armenia vs U21 Albania

- 23h00 ngày 08/09: U21 Thụy Điển vs U21 Bắc Macedonia

- 23h30 ngày 08/09: U21 Hà Lan vs U21 Moldova

- 23h30 ngày 08/09: U21 Bồ Đào Nha vs U21 Andorra

- 01h00 ngày 09/09: U21 Ba Lan vs U21 Kosovo

- 01h30 ngày 09/09: U21 Ireland vs U21 Thổ Nhĩ Kỳ

- 01h45 ngày 09/09: U21 Malta vs U21 Tây Ban Nha

Lịch thi đấu Giao hữu

- 16h00 ngày 08/09: Brescia vs Genoa

- 17h30 ngày 08/09: Myanmar vs Nepal

- 17h30 ngày 08/09: Hannover 96 vs Preussen Muenster

- 18h00 ngày 08/09: Eintracht Braunschweig vs St. Pauli

- 18h30 ngày 08/09: Singapore vs Tajikistan

- 19h00 ngày 08/09: Stuttgart vs St. Gallen

- 19h30 ngày 08/09: Indonesia vs Turkmenistan

- 19h30 ngày 08/09: Sturm Graz vs SV Lafnitz

- 20h00 ngày 08/09: Dornbirn vs WSG Tirol

- 23h00 ngày 08/09: Viktoria Cologne vs Kaiserslautern

- 23h30 ngày 08/09: SSV Ulm 1846 vs Schalke 04

- 02h00 ngày 09/09: Saudi Arabia vs Costa Rica

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- 02h00 ngày 09/09: Levante vs Espanyol

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- 23h00 ngày 08/09: AD Limianos vs Varzim

Lịch thi đấu Hạng 2 Chile

- 22h30 ngày 08/09: Deportes Recoleta vs Cobreloa

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- 23h00 ngày 08/09: FC Fratria Varna vs Spartak Varna

Lịch thi đấu Hạng 2 Croatia

- 21h30 ngày 08/09: NK Sesvete vs Vukovar 91

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- 23h00 ngày 08/09: TJK Legion vs Tammeka

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovenia

- 21h30 ngày 08/09: NK Bistrica vs ND Ilirija Ljubljana

- 23h00 ngày 08/09: NK Krka vs Gorica

Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia

- 21h30 ngày 08/09: OFK Vrsac vs Macva Sabac

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 04h00 ngày 09/09: Ituano FC vs Vila Nova

Lịch thi đấu Hạng 2 Hà Lan

- 02h00 ngày 09/09: Willem II vs MVV Maastricht

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 09h00 ngày 09/09: Pacific FC vs FX Wanderers FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Chile

- 01h00 ngày 09/09: Santiago Morning vs Puerto Montt

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- 07h40 ngày 09/09: Deportivo Pasto vs CD Jaguares

Lịch thi đấu VĐQG Wales

- 01h45 ngày 09/09: Cardiff Met University vs Pontypridd Town