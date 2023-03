Lịch thể thao mới nhất hôm nay 8/3 và rạng sáng 9/3

(VTC News) -

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 8/3 và rạng sáng 9/3 được chúng tôi gửi đến hy vọng rằng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích đến quý độc giả.

Lịch thi đấu U20 Châu Á

- 19h00 ngày 08/03: U20 Hàn Quốc vs Tajikstan U20

- 19h00 ngày 08/03: Jordan U20 vs Oman U20

Lịch thi đấu Champions League

- 03h00 ngày 09/03: Munich vs Paris Saint - Germain

- 03h00 ngày 09/03: Tottenham vs AC Milan

Munich chạm trán Paris Saint - Germain tại Champions League

Lịch thi đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ

- 18h30 ngày 08/03: Erzurum BB vs Keciorengucu

- 18h30 ngày 08/03: Manisa FK vs Belediyesi Bodrumspor

- 00h00 ngày 09/03: Genclerbirligi vs Denizlispor

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- 22h00 ngày 08/03: Ismaily SC vs Pharco FC

Lịch thi đấu Giao hữu

- 18h00 ngày 08/03: Linense vs Jerv

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- 15h00 ngày 08/03: Persib Bandung vs Persik Kediri

- 17h00 ngày 08/03: Borneo FC Samarinda vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu Hạng 2 Croatia

- 20h00 ngày 08/03: NK Croatia Zmijavci vs Dubrava Zagreb

- 21h30 ngày 08/03: NK Kustosija vs HNK Orijent 1919

Lịch thi đấu Hạng 2 Saudi Arabia

- 20h15 ngày 08/03: AL Orouba SC vs Al Jabalain

- 22h50 ngày 08/03: Ohud Medina vs AL Sahel SC

Lịch thi đấu VĐQG Estonia

- 23h00 ngày 08/03: Parnu JK Vaprus vs Narva Trans

- 23h00 ngày 08/03: Paide Linnameeskond vs FCI Levadia

- 00h00 ngày 09/03: Nomme Kalju FC vs Flora Tallinn

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- 17h30 ngày 08/03: FC Gagra vs Dinamo Tbilisi

- 18h00 ngày 08/03: FC Samgurali Tskhaltubo vs FC Telavi

- 18h30 ngày 08/03: Samtredia vs Torpedo Kutaisi

- 21h00 ngày 08/03: Saburtalo vs FC Shukura Kobuleti

- 23h00 ngày 08/03: Dila Gori vs Dinamo Batumi

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Slovakia

- 20h30 ngày 08/03: Liptovsky Mikulas vs Skalica

Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia

- 20h00 ngày 08/03: Loznica vs FK Metalac

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp

- 22h30 ngày 08/03: Atromitos vs Athens

Lịch thi đấu VĐQG Montenegro

- 21h00 ngày 08/03: FK Arsenal Tivat vs Buducnost Podgorica

- 21h00 ngày 08/03: Jedinstvo BP vs FK Iskra

- 21h00 ngày 08/03: Jezero vs Mornar

- 00h00 ngày 09/03: Petrovac vs Rudar Pljevlja

- 00h00 ngày 09/03: Sutjeska vs Decic Tuzi

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- 19h00 ngày 08/03: FK Sarajevo vs Zeljeznicar

- 00h00 ngày 09/03: FK Velez Mostar vs Zrinjski Mostar

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- 02h45 ngày 09/03: Livingston vs Dundee United

- 02h45 ngày 09/03: Celtic vs Hearts

- 02h45 ngày 09/03: Hibernian vs Rangers

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- 05h00 ngày 09/03: Magallanes vs Independiente Medellin

- 07h30 ngày 09/03: Millonarios vs Atletico MG

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Brazil

- 05h00 ngày 09/03: Camboriu FC vs Bahia

- 06h00 ngày 09/03: Remo vs Sao Luiz

- 07h30 ngày 09/03: Tombense FC vs Retro FC

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- 05h00 ngày 09/03: Defensor Sporting vs Danubio

- 05h00 ngày 09/03: Guabira vs Oriente Petrolero

- 05h00 ngày 09/03: Guarani vs Sportivo Ameliano

- 07h00 ngày 09/03: Aguilas Doradas Rionegro vs Santa Fe

- 07h00 ngày 09/03: Estudiantes Merida vs Deportivo Tachira

- 09h00 ngày 09/03: Universidad Cesar Vallejo vs Binacional

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- 03h10 ngày 09/03: Sarmiento vs CA Chaco For Ever

- 07h10 ngày 09/03: River Plate vs Racing de Cordoba

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- 09h00 ngày 09/03: Xinabajul vs Comunicaciones FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Colombia

- 03h00 ngày 09/03: Real Santander vs Deportes Quindio

- 03h00 ngày 09/03: Llaneros FC vs Bogota FC

- 05h00 ngày 09/03: Barranquilla FC vs Cortulua

- 06h00 ngày 09/03: Fortaleza FC vs Cucuta

- 08h05 ngày 09/03: Atletico FC vs Real Cartagena

Lịch thi đấu Hạng 2 Mexico

- 06h00 ngày 09/03: Tlaxcala F.C. vs Cancun FC

- 08h05 ngày 09/03: Venados FC vs Atlante

- 10h05 ngày 09/03: Raya2 Expansion vs Alebrijes Oaxaca

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- 00h45 ngày 09/03: SoenderjyskE vs Silkeborg

Lịch thi đấu VĐQG Serbia

- 00h30 ngày 09/03: Partizan Beograd vs Kolubara

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- 00h45 ngày 09/03: Wisla Plock vs Warta Poznan

Lịch thi đấu VĐQG San Marino

- 03h15 ngày 09/03: Tre Penne Galazzano vs Virtus Acquaviva

- 03h15 ngày 09/03: Juvenes/Dogana vs Folgore

- 03h15 ngày 09/03: La Fiorita vs FC Fiorentino

- 03h15 ngày 09/03: Cailungo vs SP Libertas

- 03h15 ngày 09/03: Domagnano vs SS Pennarossa

Văn Hải