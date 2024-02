Lịch thể thao mới nhất hôm nay 6/2 và rạng sáng 7/2

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 6/2 và rạng sáng 7/2 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Asian Cup

- Ngày 06/02 - 22h00: Jordan vs Hàn Quốc

Jordan chạm trán Hàn Quốc tại Asian Cup

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 07/02 - 02h45: Southampton vs Watford

- Ngày 07/02 - 02h45: Coventry City vs Sheffield Wednesday

- Ngày 07/02 - 02h45: Plymouth Argyle vs Leeds United

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 06/02 - 15h00: Nam Định vs CAHN

- Ngày 06/02 - 17h00: Lokomotivi Tbilisi vs FC Samgurali Tskhaltubo

- Ngày 06/02 - 17h00: FC Krasnodar II vs FK Akhmat

- Ngày 06/02 - 17h00: Polonia Bytom vs Zaglebie Sosnowiec

- Ngày 06/02 - 22h00: Kryvbas vs Brentford U23

- Ngày 07/02 - 00h00: FA 2000 vs Bronshoj BK

- Ngày 07/02 - 00h00: FK Slovan Galanta vs Slovan Bratislava B

- Ngày 07/02 - 00h00: SV St. Anna vs Fehring 1947

- Ngày 07/02 - 00h30: Wiener Sport-Club vs SV Donau

- Ngày 07/02 - 01h15: Landvetter IS vs Orgryte IS

- Ngày 07/02 - 01h30: RW Walldorf vs Viktoria Aschaffenburg

- Ngày 07/02 - 01h30: SC Viktoria 06 Griesheim vs FC 1931 Eddersheim

- Ngày 07/02 - 07h00: Always Ready vs The Strongest

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 07/02 - 07h30: Academia Puerto Cabello vs Defensor Sporting

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 07/02 - 02h45: Leverkusen vs Stuttgart

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 07/02 - 02h45: Sochaux vs Rennes

Lịch thi đấu Hạng 2 Saudi Arabia

- Ngày 06/02 - 19h25: Al Safa vs Hajer FC Al-Hasa

- Ngày 06/02 - 19h40: Al Batin vs Al Qadasiya

- Ngày 06/02 - 19h50: Al Arabi vs Al Jabalain

Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 06/02 - 18h30: Fatih Karagumruk vs Samsunspor

- Ngày 06/02 - 21h30: Ankaragucu vs 24 Erzincanspor

- Ngày 07/02 - 00h45: Galatasaray vs Bandirmaspor

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- Ngày 07/02 - 02h45: Motherwell vs Ross County

- Ngày 07/02 - 03h00: Rangers vs Aberdeen

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 06/02 - 15h00: Dewa United vs Barito Putera

- Ngày 06/02 - 15h00: Madura United vs RANS Nusantara

- Ngày 06/02 - 19h00: Borneo FC Samarinda vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu VĐQG Hungary

- Ngày 06/02 - 23h45: Ujpest vs Debrecen

- Ngày 07/02 - 02h00: Ferencvaros vs MTK Budapest

Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan

- Ngày 07/02 - 02h00: NEC Nijmegen vs ADO Den Haag

Lịch thi đấu Cúp nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 07/02 - 03h00: Mallorca vs Sociedad

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 07/02 - 06h00: Gimnasia LP vs Centro Espanol

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 07/02 - 06h10: Once Caldas vs La Equidad

- Ngày 07/02 - 08h20: Santa Fe vs Bucaramanga

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus

- Ngày 07/02 - 00h00: Karmiotissa Pano Polemidion vs AEL Limassol

- Ngày 07/02 - 00h00: Nea Salamis vs Aris Limassol

Lịch thi đấu Hạng 2 Israel

- Ngày 07/02 - 01h00: Hapoel Rishon LeZion vs Ironi Tiberias

- Ngày 07/02 - 01h00: Maccabi Kabilio Jaffa vs Hapoel Kfar Saba

- Ngày 07/02 - 01h00: Bnei Yehuda Tel Aviv vs Hapoel Umm al-Fahm

- Ngày 07/02 - 01h00: Hapoel Afula vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona

- Ngày 07/02 - 01h00: Hapoel Ironi Akko vs Sektzia Nes Tziona

- Ngày 07/02 - 01h00: Hapoel Nir Ramat HaSharon vs Maccabi Herzliya

- Ngày 07/02 - 01h00: Hapoel Nof HaGalil vs SC Kfar Kasem

- Ngày 07/02 - 01h00: Hapoel Ramat Gan vs Ihud Bnei Shefa-Amr