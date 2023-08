Lịch thể thao mới nhất hôm nay 30/8 và rạng sáng 31/8

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 30/8 và rạng sáng 31/8 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- 02h00 ngày 31/08: PSV vs Rangers

- 02h00 ngày 31/08: Athens vs Royal Antwerp

- 02h00 ngày 31/08: FC Copenhagen vs Rakow Czestochowa

PSV chạm trán Rangers tại giải Champions League

Lịch thi đấu Serie B

- 01h30 ngày 31/08: Sampdoria vs Venezia

- 01h30 ngày 31/08: Ternana vs Cremonese

- 01h30 ngày 31/08: Bari vs Cittadella

- 01h30 ngày 31/08: Catanzaro vs Spezia

Lịch thi đấu Carabao Cup

- 01h45 ngày 31/08: Chelsea vs AFC Wimbledon

- 01h45 ngày 31/08: Harrogate vs Blackburn Rovers

- 01h45 ngày 31/08: Nottingham Forest vs Burnley

- 01h45 ngày 31/08: Sheffield United vs Lincoln City

- 02h00 ngày 31/08: Doncaster Rovers vs Everton

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- 07h30 ngày 31/08: Palmeiras vs Deportivo Pereira

- 07h30 ngày 31/08: Racing Club vs Boca Juniors

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- 05h00 ngày 31/08: Defensa y Justicia vs Botafogo FR

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi

- 22h00 ngày 30/08: Polokwane City vs Mamelodi Sundowns FC

- 00h30 ngày 31/08: Chippa United vs Royal AM

- 00h30 ngày 31/08: Moroka Swallows vs Cape Town Spurs

- 00h30 ngày 31/08: Stellenbosch FC vs Kaizer Chiefs

- 00h30 ngày 31/08: AmaZulu FC vs TS Galaxy

- 00h30 ngày 31/08: Richards Bay vs Sekhukhune United

Lịch thi đấu K League 2

- 17h00 ngày 30/08: Seoul E-Land FC vs Jeonnam Dragons

- 17h30 ngày 30/08: Cheongju FC vs FC Anyang

- 17h30 ngày 30/08: Seongnam FC vs Gimpo FC

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

- 17h00 ngày 30/08: Albirex Niigata vs Kawasaki Frontale

- 17h00 ngày 30/08: Avispa Fukuoka vs Shonan Bellmare

- 17h00 ngày 30/08: Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus Eight

- 17h00 ngày 30/08: Roasso Kumamoto vs Vissel Kobe

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- 22h00 ngày 30/08: FC Lahti vs FC Inter Turku

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- 20h45 ngày 30/08: Metallurg Bekobod vs Sogdiyona Jizzax

- 20h45 ngày 30/08: Navbahor Namangan vs AGMK

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- 16h30 ngày 30/08: APIA Leichhardt Tigers vs Sydney FC

- 16h30 ngày 30/08: Gold Coast Knights vs Western United FC

- 16h30 ngày 30/08: Mt Druitt Town Rangers vs Heidelberg United

Lịch thi đấu Cúp QG Trung Quốc

- 17h30 ngày 30/08: Dalian Pro vs Tianjin Jinmen Tiger

- 18h35 ngày 30/08: Chongqing Tonglianglong FC vs Shanghai Shenhua

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- 23h00 ngày 30/08: FC Kuressaare vs FC Kose

- 00h00 ngày 31/08: Team Helm vs Talinna Kalev U21

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- 22h00 ngày 30/08: Osk Besenova vs MFK Goral Stara Lubovna

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- 23h30 ngày 30/08: Pogon Szczecin vs Slask Wroclaw

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- 23h30 ngày 30/08: Zeljeznicar vs Igman Konjic

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- 00h00 ngày 31/08: Talleres vs Colon

- 02h15 ngày 31/08: Argentinos Juniors vs San Martin San Juan

- 04h30 ngày 31/08: San Lorenzo de Almagro vs Belgrano

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- 06h30 ngày 31/08: Atlanta United vs FC Cincinnati

- 06h30 ngày 31/08: Charlotte vs Orlando City

- 06h30 ngày 31/08: Inter Miami CF vs Nashville SC

- 06h30 ngày 31/08: New England Revolution vs New York Red Bulls

- 06h30 ngày 31/08: New York City FC vs CF Montreal

- 06h30 ngày 31/08: Toronto FC vs Philadelphia Union

- 07h30 ngày 31/08: Minnesota United vs Colorado Rapids

- 07h30 ngày 31/08: St. Louis City vs FC Dallas

- 07h30 ngày 31/08: Austin FC vs Seattle Sounders FC

- 07h30 ngày 31/08: Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps

- 07h30 ngày 31/08: Houston Dynamo vs Columbus Crew

- 09h30 ngày 31/08: Portland Timbers vs Real Salt Lake

- 09h30 ngày 31/08: San Jose Earthquakes vs LA Galaxy

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 08h00 ngày 31/08: Toluca vs Monterrey

- 08h06 ngày 31/08: Queretaro FC vs Atlas

- 10h00 ngày 31/08: Tigres vs Club Santos Laguna

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- 04h30 ngày 31/08: Manta vs CSD Macara

- 07h00 ngày 31/08: Buhos ULVR vs Nueve de Octubre

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- 00h30 ngày 31/08: FH Hafnarfjordur vs KA Akureyri