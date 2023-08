Lịch thể thao mới nhất hôm nay 3/8 và rạng sáng 4/8

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 3/8 và rạng sáng 4/8 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu World Cup nữ

- 17h00 ngày 03/08: Nữ Morocco vs Nữ Colombia

- 17h00 ngày 03/08: Nữ Hàn Quốc vs Nữ Đức

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- 16h00 ngày 03/08: Bình Thuận vs PVF-CAND

- 16h00 ngày 03/08: Huế vs Bình Phước

- 16h00 ngày 03/08: Bà Rịa-Vũng Tàu vs Phù Đổng

Bình Thuận chạm trán PVF-CAND tại giải Hạng nhất Việt Nam.

Lịch thi đấu Europa Conference League

- 21h00 ngày 03/08: Tobol Kostanay vs Basel

- 22h00 ngày 03/08: Pyunik vs Kalmar FF

- 22h00 ngày 03/08: FC Santa Coloma vs Sutjeska

- 22h30 ngày 03/08: Spartak Trnava vs Auda

- 23h00 ngày 03/08: KuPS vs Derry City

- 23h00 ngày 03/08: Urartu FC vs FCV Farul Constanta

- 23h00 ngày 03/08: FK Panevezys vs Hapoel Beer Sheva

- 23h00 ngày 03/08: Sabah FK vs RFS

- 23h00 ngày 03/08: FK Kauno Zalgiris vs Lech Poznan

- 23h00 ngày 03/08: Pogon Szczecin vs Linfield

- 23h00 ngày 03/08: Dinamo Tbilisi vs Hamrun Spartans

- 23h00 ngày 03/08: Aktobe vs Torpedo Kutaisi

- 23h45 ngày 03/08: Zalaegerszeg vs Osijek

- 00h00 ngày 04/08: Levski Sofia vs Shkupi

- 00h00 ngày 04/08: Omonia Nicosia vs Gabala FK

- 00h00 ngày 04/08: Riga FC vs Kecskemeti TE

- 00h00 ngày 04/08: Sepsi OSK vs PFC CSKA-Sofia

- 00h00 ngày 04/08: Rosenborg vs Crusaders

- 00h00 ngày 04/08: FK Neftchi vs Zeljeznicar

- 00h00 ngày 04/08: AGF vs Club Brugge

- 00h00 ngày 04/08: CS Petrocub vs Maccabi Tel Aviv

- 00h00 ngày 04/08: Dila Gori vs Vorskla

- 00h05 ngày 04/08: Bohemians 1905 vs Bodo/Glimt

- 00h30 ngày 04/08: Beitar Jerusalem vs PAOK FC

- 00h30 ngày 04/08: FC Progres Niederkorn vs FC Midtjylland

- 01h00 ngày 04/08: Hammarby IF vs FC Twente

- 01h00 ngày 04/08: Adana Demirspor vs CFR Cluj

- 01h00 ngày 04/08: KF Tirana vs Besiktas

- 01h00 ngày 04/08: Zilina vs Gent

- 01h00 ngày 04/08: Vojvodina vs APOEL Nicosia

- 01h00 ngày 04/08: Drita vs Viktoria Plzen

- 01h15 ngày 04/08: Rijeka vs Dukagjini

- 01h15 ngày 04/08: Aris vs Ararat Armenia

- 01h15 ngày 04/08: Hibernian vs Inter Club d'Escaldes

- 01h30 ngày 04/08: Larne vs Ballkani

- 01h30 ngày 04/08: FCSB vs CSKA 1948

- 01h30 ngày 04/08: Maribor vs FC Differdange 03

- 01h30 ngày 04/08: Borac Banja Luka vs Austria Wien

- 01h45 ngày 04/08: Dundalk vs KA Akureyri

- 01h45 ngày 04/08: Luzern vs Djurgaarden

- 01h45 ngày 04/08: Haverfordwest vsB36 Torshavn

- 02h00 ngày 04/08: Shamrock Rovers vs Ferencvaros

- 02h00 ngày 04/08: Legia Warszawa vs Ordabasy Shymkent

- 02h00 ngày 04/08: Debrecen vs FC Alashkert

- 02h15 ngày 04/08: Vitoria de Guimaraes vs NK Celje

Lịch thi đấu Giao hữu

- 15h00 ngày 03/08: Jeonbuk FC vs Paris Saint-Germain

- 00h30 ngày 04/08: A.Bilbao vs Eibar

- 01h30 ngày 04/08: Lazio vs Aston Villa

Lịch thi đấu Concacaf League Cup

- 07h00 ngày 04/08: New England Revolution vs Atlas

- 07h00 ngày 04/08: New York Red Bulls vs New York City FC

- 07h00 ngày 04/08: Philadelphia Union vs DC United

- 07h00 ngày 04/08: Pumas vs Queretaro FC

- 07h30 ngày 04/08: Charlotte vs Cruz Azul

- 09h30 ngày 04/08: Real Salt Lake vs Leon

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- 07h00 ngày 04/08: Atletico Nacional vs Racing Club

- 07h00 ngày 04/08: Flamengo vs Olimpia

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- 05h00 ngày 04/08: San Lorenzo de Almagro vs Sao Paulo

- 07h00 ngày 04/08: America MG vs Bragantino

- 07h00 ngày 04/08: Atletico Nublense vs LDU de Quito

Lịch thi đấu Cúp QG Ai Cập

- 22h00 ngày 03/08: Al Ahly vs Al Masry

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- 18h45 ngày 03/08: Geylang International FC vs Albirex Niigata FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- 15h00 ngày 03/08: PSM Makassar vs Persik Kediri

- 19h00 ngày 03/08: Persita Tangerang vs Bhayangkara FC

- 19h00 ngày 03/08: Persib Bandung vs Bali United

Lịch thi đấu China Super League

- 18h35 ngày 03/08: Shanghai Port vs Tianjin Jinmen Tiger

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- 03h00 ngày 04/08: Banfield vs Estudiantes de Rio Cuarto

- 07h15 ngày 04/08: Belgrano vs Claypole

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- 03h00 ngày 04/08: CSD Macara vs Vargas Torres

- 07h00 ngày 04/08: Imbabura S.C. vs Chacaritas

Văn Hải