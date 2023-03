Lịch thể thao mới nhất hôm nay 26/3 và rạng sáng 27/3

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 26/3 và rạng sáng 27/3 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Can Cup

- 20h00 ngày 26/03: Lesotho vs Zambia

- 20h00 ngày 26/03: Sao Tome and Principe vs Sierra Leone

Lịch thi đấu Giao hữu

- 22h00 ngày 26/03: Qarabag vs Galatasaray

- 00h00 ngày 27/03: Rosenborg vs FK Haugesund

Lịch thi đấu Euro

- 20h00 ngày 26/03: Kazakhstan vs Đan Mạch

- 23h00 ngày 26/03: Slovenia vs San Marino

- 23h00 ngày 26/03: Anh vs Ukraine

- 23h00 ngày 26/03: Liechtenstein vs Iceland

- 01h45 ngày 7/03: Bắc Ireland vs Phần Lan

- 01h45 ngày 27/03: Malta vs Italy

- 01h45 ngày 27/03: Luxembourg vs Bồ Đào Nha

- 01h45 ngày 27/03: Slovakia vs Bosnia và Herzegovina

Luxembourg chạm chán Bồ Đào Nha tại Euro

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- 19h00 ngày 26/03: Eibar vs FC Andorra

- 21h15 ngày 26/03: Real Zaragoza vs Albacete

- 21h15 ngày 26/03: Ponferradina vs Mirandes

- 23h30 ngày 26/03: Granada vs Real Oviedo

- 23h30 ngày 26/03: Villarreal B vs Huesca

- 02h00 ngày 27/03: Las Palmas vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ

- 17h30 ngày 26/03: Belediyesi Bodrumspor vs Erzurum BB

- 00h00 ngày 27/03: Eyupspor vs Rizespor

Lịch thi đấu Hạng 2 Hà Lan

- 19h30 ngày 26/03: FC Dordrecht vs Helmond Sport

- 19h30 ngày 26/03: Heracles vs FC Den Bosch

- 19h30 ngày 26/03: Telstar vs TOP Oss

- 19h30 ngày 26/03: Willem II vs MVV Maastricht

Lịch thi đấu J League 2

- 12h00 ngày 26/03: Iwaki FC vs Machida Zelvia

- 12h00 ngày 26/03: Renofa Yamaguchi vs Fujieda MYFC

- 13h00 ngày 26/03: Mito Hollyhock vs Ventforet Kofu

Lịch thi đấu Hạng 2 Cameroon

- 22h00 ngày 26/03: Fauve Azur vs Bamboutos

- 22h00 ngày 26/03: Young Sports Academy vs Gazelle

- 22h00 ngày 26/03: Fovu Club vs Les Astres

Lịch thi đấu Hạng 2 Chile

- 22h00 ngày 26/03: Deportes Iquique vs Union San Felipe

- 04h00 ngày 27/03: Deportes Temuco vs Barnechea

- 04h00 ngày 27/03: San Luis vs Antofagasta

- 06h30 ngày 27/03: Cobreloa vs Santiago Wanderers

- 06h30 ngày 27/03: Deportes Santa Cruz vs Santiago Morning

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- 20h30 ngày 26/03: Barito Putera vs PSIS Semarang

Lịch thi đấu Hạng 2 Croatia

- 21h00 ngày 26/03: Rudes vs HNK Orijent 1919

- 21h30 ngày 26/03: Solin vs NK Kustosija

- 21h30 ngày 26/03: NK Dugopolje vs NK Hrvatski Dragovoljac

Lịch thi đấu Hạng 2 Estonia

- 22h00 ngày 26/03: TJK Legion vs Paide Linnameeskond U21

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovenia

- 20h00 ngày 26/03: NK Dob vs Primorje

- 20h00 ngày 26/03: Jadran vs NK Krka

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovakia

- 15h30 ngày 26/03: Slovan Bratislava B vs Spartak Myjava

- 18h00 ngày 26/03: FC STK 1914 Samorin vs FC Kosice

Lịch thi đấu VĐQG Cameroon

- 20h00 ngày 26/03: PWD Bamenda vs Feutcheu

- 00h00 ngày 27/03: Canon Sportif vs Coton Sport

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina Nhóm A

- 01h30 ngày 27/03: Almagro vs Temperley

- 01h30 ngày 27/03: CA Defensores Unidos vs All Boys

- 02h00 ngày 27/03: Guillermo Brown vs Nueva Chicago

- 03h00 ngày 27/03: Gimnasia Mendoza vs Deportivo Moron

- 04h00 ngày 27/03: San Martin San Juan vs Estudiantes de Rio Cuarto

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina Nhóm B

- 01h30 ngày 27/03: Aldosivi vs Chacarita Juniors

- 03h00 ngày 27/03: Club Atletico Mitre vs Tristan Suarez

- 04h00 ngày 27/03: Deportivo Maipu vs Deportivo Riestra

- 04h00 ngày 27/03: CA Chaco For Ever vs Atlanta

- 06h00 ngày 27/03: Atletico Rafaela vs Quilmes

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- 04h00 ngày 27/03: Independiente vs Ciudad de Bolívar

Lịch thi đấu Hạng 3 Argentina

- 01h30 ngày 27/03: Deportivo Merlo vs Los Andes

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- 05h00 ngày 27/03: Santos de Guapiles vs C.S. Cartagines

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- 06h30 ngày 27/03: Xinabajul vs Santa Lucia Cotzumalguapa

Lịch thi đấu Hạng 2 Colombia

- 03h00 ngày 27/03: Real Cartagena vs Barranquilla FC

- 03h00 ngày 27/03: Real Santander vs Cucuta

Lịch thi đấu Hạng 2 Mexico

- 01h00 ngày 27/03: Atlante vs Leones Negros

- 06h00 ngày 27/03: Tapatio vs CD Tepatitlan de Morelos

- 08h05 ngày 27/03: Dorados vs Atlético Morelia

- 10h05 ngày 27/03: Tlaxcala F.C. vs Alacranes de Durango

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- 04h00 ngày 27/03: Luqueno vs Tacuary

- 06h30 ngày 27/03: Resistencia vs Sportivo Trinidense

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- 02h00 ngày 27/03: Vaca Diez vs Always Ready

Văn Hải