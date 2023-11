Lịch thể thao mới nhất hôm nay 26/11 và rạng sáng 27/11

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 26/11 và rạng sáng 27/11 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 26/11 - 21h00: Tottenham vs Aston Villa

- Ngày 26/11 - 23h30: Everton vs Man United

Tottenham chạm trán Aston Villa tại giải Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 26/11 - 20h00: Villarreal vs Osasuna

- Ngày 26/11 - 22h15: Sociedad vs Sevilla

- Ngày 27/11 - 00h30: Cadiz vs Real Madrid

- Ngày 27/11 - 03h00: Real Betis vs Las Palmas

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 26/11 - 17h00: SLNA vs Đồng Tháp

- Ngày 26/11 - 18h00: Khánh Hòa vs Hà Tĩnh

- Ngày 26/11 - 18h00: Bình Phước vs Nam Định

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 26/11 - 18h30: Cagliari vs Monza

- Ngày 26/11 - 21h00: Empoli vs Sassuolo

- Ngày 26/11 - 21h00: Frosinone vs Genoa

- Ngày 27/11 - 00h00: Roma vs Udinese

- Ngày 27/11 - 02h45: Juventus vs Inter

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 26/11 - 21h30: FC Heidenheim vs Bochum

- Ngày 26/11 - 23h30: Hoffenheim vs Mainz

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 26/11 - 19h00: Nice vs Toulouse

- Ngày 26/11 - 21h00: Lorient vs Metz

- Ngày 26/11 - 21h00: Montpellier vs Brest

- Ngày 26/11 - 21h00: Nantes vs Le Havre

- Ngày 26/11 - 23h05: Rennes vs Reims

- Ngày 27/11 - 02h45: Lyon vs Lille

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 26/11 - 22h15: Catanzaro vs Cosenza

- Ngày 26/11 - 22h15: Ternana vs Palermo

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 26/11 - 20h00: Bleriot Plage vs Dijon ASPTT

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 26/11 - 19h30: Gent vs Union St.Gilloise

- Ngày 26/11 - 22h00: Oud-Heverlee Leuven vs Club Brugge

- Ngày 27/11 - 00h30: Anderlecht vs RWD Molenbeek

- Ngày 27/11 - 01h15: Kortrijk vs KV Mechelen

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- Ngày 26/11 - 19h00: Aberdeen vs Rangers

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 26/11 - 18h15: Almere City FC vs Heracles

- Ngày 26/11 - 20h30: AZ Alkmaar vs FC Volendam

- Ngày 26/11 - 20h30: NEC Nijmegen vs Go Ahead Eagles

- Ngày 26/11 - 22h45: Sparta Rotterdam vs FC Utrecht

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 26/11 - 20h00: Leganes vs Racing de Ferrol

- Ngày 26/11 - 22h15: Mirandes vs Real Oviedo

- Ngày 26/11 - 22h15: Elche vs SD Amorebieta

- Ngày 27/11 - 00h30: Tenerife vs Cartagena

- Ngày 27/11 - 03h00: Espanyol vs Alcorcon

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- Ngày 26/11 - 18h00: Elvas CAD vs Santa Clara

- Ngày 26/11 - 22h00: Paredes vs Amarante FC

- Ngày 26/11 - 22h00: Uniao de Leiria vs AC Malveira

- Ngày 27/11 - 00h00: Estoril vs Mafra

- Ngày 27/11 - 00h00: Torreense vs Tondela

- Ngày 27/11 - 01h00: Sporting vs Dumiense Cjpii Futebol Sad

- Ngày 27/11 - 03h00: Arouca vs Boavista

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 26/11 - 19h30: Kaiserslautern vs Holstein Kiel

- Ngày 26/11 - 19h30: Karlsruher SC vs 1. FC Nuremberg

- Ngày 26/11 - 19h30: Greuther Furth vs Wehen Wiesbaden

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 26/11 - 16h30: Pulau Pinang vs Pahang

- Ngày 26/11 - 20h00: Kelantan vs Kedah

- Ngày 26/11 - 20h00: Kuala Lumpur FA vs Kelantan United

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 26/11 - 15h00: PSS Sleman vs Barito Putera

- Ngày 26/11 - 19h00: Dewa United vs Persib Bandung

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 26/11 - 17h00: Belshina Bobruisk vs Dinamo Minsk

- Ngày 26/11 - 18h45: FC Smorgon vs Dinamo Brest

- Ngày 26/11 - 21h00: BATE Borisov vs Neman Grodno

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 26/11 - 13h00: Western United FC vs Adelaide United

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 26/11 - 17h45: CSKA 1948 vs Arda Kardzhali

- Ngày 26/11 - 20h15: Ludogorets vs Slavia Sofia

- Ngày 26/11 - 22h45: Cherno more Varna vs Krumovgrad

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 26/11 - 21h00: NK Istra 1961 vs Hajduk Split

- Ngày 26/11 - 23h10: HNK Gorica vs Rudes

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 26/11 - 20h00: FC Olexandriya vs FC Obolon Kyiv

- Ngày 26/11 - 20h00: Dynamo Kyiv vs Rukh Lviv

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 26/11 - 20h00: FC Nordsjaelland vs AGF

- Ngày 26/11 - 22h00: Randers FC vs OB

- Ngày 27/11 - 00h00: Lyngby vs Broendby IF

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 26/11 - 18h30: Puszcza Niepolomice vs Gornik Zabrze

- Ngày 26/11 - 21h00: Ruch Chorzow vs Korona Kielce

- Ngày 26/11 - 23h30: Lech Poznan vs Widzew Lodz

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 27/11 - 02h00: Botafogo FR vs Santos FC

- Ngày 27/11 - 02h00: Atletico MG vs Gremio

- Ngày 27/11 - 04h30: America MG vs Flamengo

- Ngày 27/11 - 04h30: Fortaleza vs Palmeiras

- Ngày 27/11 - 04h30: Internacional vs Bragantino

- Ngày 27/11 - 04h30: Sao Paulo vs Cuiaba

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 27/11 - 07h00: Houston Dynamo vs Sporting Kansas City

- Ngày 27/11 - 09h30: Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 27/11 - 02h30: River Plate vs La Luz

- Ngày 27/11 - 05h30: Nacional vs Montevideo Wanderers

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 27/11 - 04h00: Audax Italiano vs Colo Colo

- Ngày 27/11 - 06h30: Curico Unido vs Magallanes

- Ngày 27/11 - 06h30: Deportes Copiapo vs Atletico Nublense

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 27/11 - 04h00: Santos de Guapiles vs Deportivo Saprissa

- Ngày 27/11 - 07h00: AD Municipal Liberia vs Deportiva San Carlos

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 27/11 - 04h00: Millonarios vs Independiente Medellin

- Ngày 27/11 - 06h30: Atletico Nacional vs America de Cali

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 27/11 - 05h00: Nacional Asuncion vs Cerro Porteno

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- Ngày 27/11 - 02h00: Royal Pari vs Jorge Wilstermann

- Ngày 27/11 - 04h30: The Strongest vs Always Ready

- Ngày 27/11 - 06h30: Blooming vs Libertad