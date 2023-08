Lịch thể thao mới nhất hôm nay 23/8 và rạng sáng 24/8

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 23/8 và rạng sáng 24/8 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- 02h00 ngày 24/08: Maccabi Haifa vs Young Boys

- 02h00 ngày 24/08: SC Braga vs Panathinaikos

- 02h00 ngày 24/08: Molde vs Galatasaray

Maccabi Haifa chạm chán Young Boys tại giải Champions League

Lịch thi đấu Europa Conference League

- 23h30 ngày 23/08: Spartak Trnava vs SC Dnipro-1

- 23h45 ngày 23/08: Hibernian vs Aston Villa

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- 07h30 ngày 24/08: Deportivo Pereira vs Palmeiras

- 07h30 ngày 24/08: Boca Juniors vs Racing Club

Lịch thi đấu AFC Cup

- 18h00 ngày 23/08: PSM Makassar vs Yangon United

- 18h30 ngày 23/08: Tampines Rovers FC vs Phnom Penh

- 18h30 ngày 23/08: Monte Carlo vs Taichung Futuro FC

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- 05h00 ngày 24/08: Botafogo FR vs Defensa y Justicia

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi

- 22h00 ngày 23/08: Richards Bay vs Mamelodi Sundowns FCC

- 00h30 ngày 24/08: Cape Town City FC vs Sekhukhune United

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- 23h00 ngày 23/08: FC Tallinn vs Viimsi MRJK

- 23h00 ngày 23/08: Narva Trans vs FC Zenit Tallinn

- 00h30 ngày 24/08: Tallinna FC Zapoos vs Talinna Kalev

Lịch thi đấu US Open Cup

- 06h00 ngày 24/08: FC Cincinnati vs Inter Miami CF

- 08h30 ngày 24/08: Houston Dynamo vs Real Salt Lake

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- 00h10 ngày 24/08: Villa Mitre vs CA Chaco For Ever

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- 09h30 ngày 24/08: Los Angeles FC vs Colorado Rapids

Lịch thi đấu Cúp QG Chile

- 05h30 ngày 24/08: Cobreloa vs Cobresal

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- 04h45 ngày 24/08: Alianza Petrolera vs La Equidad

- 06h15 ngày 24/08: Santa Fe vs Envigado

- 08h30 ngày 24/08: Atletico Junior vs America de Cali

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 08h00 ngày 24/08: CF America vs Necaxa

- 08h06 ngày 24/08: Pachuca vs Cruz Azul

- 10h00 ngày 24/08: Atletico de San Luis vs Leon

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- 02h00 ngày 24/08: Jorge Wilstermann vs Universitario de Vinto

- 07h00 ngày 24/08: The Strongest vs Royal Paris

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- 00h00 ngày 24/08: FK Salkova vs MSK Fomat Martin