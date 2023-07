Lịch thể thao mới nhất hôm nay 20/7 và rạng sáng 21/7

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 20/7 và rạng sáng 21/7 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- 16h00 ngày 20/07: Bình Thuận vs Hòa Bình

- 16h00 ngày 20/07: Huế vs Phù Đổng

- 17h00 ngày 20/07: Bình Phước vs Long An

Bình Thuận chạm chán Hòa Bình tại giải Hạng nhất Việt Nam

Lịch thi đấu World Cup Nữ

- 14h00 ngày 20/07: New Zealand Women vs Norway Women

- 17h00 ngày 20/07: Australia Women vs Ireland Women

- 09h30 ngày 21/07: Nigeria Women vs Canada Women

Lịch thi đấu Europa Conference League

- 22h00 ngày 20/07: Birkirkara vs Maribor

- 22h00 ngày 20/07: Europa FC vs Dukagjini

- 22h00 ngày 20/07: FC Santa Coloma vs Penybont

- 22h30 ngày 20/07: Narva Trans vs Pyunik

- 22h30 ngày 20/07: Paide Linnameeskond vs B36 Torshavn

- 22h30 ngày 20/07: RFS vs FK Makedonija Gjorče Petrov

- 23h00 ngày 20/07: FC Milsami Orhei vs FK Panevezys

- 23h00 ngày 20/07: Honka vs Tobol Kostanay

- 23h45 ngày 20/07: FCI Levadia vs Zilina

- 00h00 ngày 21/07: Dila Gori vs DAC 1904 Dunajska Streda

- 00h00 ngày 21/07: Dinamo Batumi vs KF Tirana

- 00h00 ngày 21/07: Dinamo Minsk vs Zeljeznicar

- 00h00 ngày 21/07: Zimbru vs La Fiorita

- 01h00 ngày 21/07: Connah's Quay vs KA Akureyri

- 01h00 ngày 21/07: Neman Grodno vs FC Vaduz

- 01h00 ngày 21/07: Vikingur vs Inter Club d'Escaldes

- 01h00 ngày 21/07: Gjilani vs FC Progres Niederkorn

- 01h00 ngày 21/07: KF Egnatia vs Ararat Armenia

- 01h30 ngày 21/07: FK Arsenal Tivat vs FC Alashkert

- 01h30 ngày 21/07: Glentoran vs Gzira United

- 01h45 ngày 21/07: Cosmos vs Sutjeska

- 01h45 ngày 21/07: Dundalk vs Bruno's Magpies

- 01h45 ngày 21/07: Haverfordwest vs KF Shkendija

- 01h45 ngày 21/07: St. Patrick's Athletic vs Dudelange

- 01h45 ngày 21/07: Derry City vs HB Torshavn

- 01h45 ngày 21/07: Vllaznia vs Linfield

- 01h45 ngày 21/07: Vikingur Reykjavik vs Riga FC

- 02h00 ngày 21/07: Shkupi vs Hegelmann Litauen

- 02h00 ngày 21/07: Crusaders vs FC Haka J

- 02h00 ngày 21/07: FK Sarajevo vs Torpedo Kutaisi

Lịch thi đấu Giao hữu

- 20h00 ngày 20/07: Alanyaspor vs Antalyaspor

- 22h00 ngày 20/07: AC Milan vs Lumezzane

- 22h00 ngày 20/07: Lazio vs Primorje

- 22h00 ngày 20/07: Rappresentativa Val Seriana vs Atalanta

- 23h00 ngày 20/07: Napoli vs Anaune

- 23h30 ngày 20/07: Empoli vs Certaldo

- 00h00 ngày 21/07: SC Heerenveen vs OFI Crete

- 00h30 ngày 21/07: Benfica vs Al Nassr FC

- 01h00 ngày 21/07: Fiorentina vs Parma

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- 05h00 ngày 21/07: Audax Italiano vs Atletico Nublense

- 07h00 ngày 21/07: Tigre vs Libertad

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- 23h45 ngày 20/07: San Martin San Juan vs Velez Sarsfield

- 02h00 ngày 21/07: Villa Mitre vs Godoy Cruz Antonio Tomba

- 05h00 ngày 21/07: Barracas Central vs Boca Juniors

- 08h00 ngày 21/07: River Plate vs Talleres

Lịch thi đấu Hạng 2 Kazakhstan

- 19h00 ngày 20/07: Akademia Ontustyk vs Kyran Shymkent

- 19h00 ngày 20/07: FK Arys vs Zhenis

- 20h00 ngày 20/07: Kairat-Zhastar vs Khan Tengri

- 21h00 ngày 20/07: Akzhaiyk Uralsk vs FK Ekibastuz

Lịch thi đấu Cúp QG Áo

- 00h00 ngày 21/07: SC Neusiedl am See 1919 vs SV Lafnitz

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- 07h00 ngày 21/07: Cuniburo vs CD America de Quito

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- 02h00 ngày 21/07: 3 de Noviembre de B San Pablo vs Guairena

- 04h30 ngày 21/07: Cristobal Colon JAS vs Nacional Asuncion

Lịch thi đấu Hạng 2 Iceland

- 02h15 ngày 21/07: Leiknir Reykjavik vs Throttur Reykjavik

Văn Hải