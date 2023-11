Lịch thể thao mới nhất hôm nay 17/11 và rạng sáng 18/11

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 17/11 và rạng sáng 18/11 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Euro

- Ngày 17/11 - 22h00: Kazakhstan vs San Marino

- Ngày 18/11 - 00h00: Phần Lan vs Bắc Ireland

- Ngày 18/11 - 00h00: Moldova vs Albania

- Ngày 18/11 - 02h45: Italy vs Bắc Macedonia

- Ngày 18/11 - 02h45: Đan Mạch vs Slovenia

- Ngày 18/11 - 02h45: Anh vs Malta

- Ngày 18/11 - 02h45: Ba Lan vs CH Czech

Italy chạm trán Bắc Macedonia tại giải Euro

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 17/11 - 16h00: U17 Ba Lan vs U17 Argentina

- Ngày 17/11 - 16h00: U17 Senegal vs U17 Nhật Bản

- Ngày 17/11 - 19h00: U17 Anh vs U17 Brazil

- Ngày 17/11 - 19h00: U17 Iran vs U17 New Caledonia

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- Ngày 18/11 - 01h00: Montserrat vs Dominican Republic

- Ngày 18/11 - 04h30: Bermuda vs Saint Vincent and The Grenadines

- Ngày 18/11 - 06h00: Barbados vs Nicaragua

- Ngày 18/11 - 09h00: Belize vs French Guiana

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 17/11 - 20h00: Eswatini vs Libya

- Ngày 17/11 - 20h00: Comoros vs CH Trung Phi

- Ngày 17/11 - 20h00: Guinea vs Uganda

- Ngày 17/11 - 23h00: Liberia vs Malawi

- Ngày 17/11 - 23h00: Ghana vs Madagascar

- Ngày 17/11 - 23h00: Zambia vs Congo

- Ngày 18/11 - 02h00: Cameroon vs Mauritius

- Ngày 18/11 - 02h00: Tunisia vs Sao Tome và Principe

- Ngày 18/11 - 02h00: Bờ Biển Ngà vs Seychelles

- Ngày 18/11 - 02h00: Burkina Faso vs Guinea-Bissau

- Ngày 18/11 - 02h00: Mali vs Chad

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 17/11 - 19h00: U21 Kosovo vs U21 Bulgaria

- Ngày 17/11 - 22h00: U21 Phần Lan vs U21 Israel

- Ngày 17/11 - 23h00: U21 Cyprus vs U21 vs Bosnia và Herzegovina

- Ngày 18/11 - 00h00: U21 Na Uy vs U21 Ireland

- Ngày 18/11 - 00h00: U21 Đức vs U21 Estonia

- Ngày 18/11 - 00h30: U21 Thụy Sỹ vs U21 Armenia

- Ngày 18/11 - 00h30: U21 Austria vs U21 Pháp

- Ngày 18/11 - 01h00: U21 Ukraine vs U21 Luxembourg

- Ngày 18/11 - 01h30: U21 Romania vs U21 Albania

- Ngày 18/11 - 02h00: U21 Bỉ vs U21 Scotland

- Ngày 18/11 - 03h00: U21 Tây Ban Nha vs U21 Hungary

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 17/11 - 17h00: FC Admira Wacker Modling vs Rapid Wien

- Ngày 17/11 - 19h00: Eintracht Braunschweig vs St. Pauli

- Ngày 17/11 - 20h00: Elversberg vs Metz

- Ngày 17/11 - 20h30: St. Gallen vs FC Wacker Innsbruck

- Ngày 18/11 - 00h00: Hy Lạp vs New Zealand

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

- Ngày 17/11 - 21h30: CS Constantine vs NC Magra

- Ngày 17/11 - 21h30: MC El Bayadh vs US Souf

- Ngày 17/11 - 22h45: MC Oran vs USM Khenchela

- Ngày 18/11 - 00h00: MC Alger vs JS Saoura

Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria

- Ngày 17/11 - 19h30: Yantra vs Ludogorets Razgrad II

Lịch thi đấu Hạng 2 Croatia

- Ngày 17/11 - 19h30: Cibalia vs Vukovar 91

- Ngày 17/11 - 19h30: NK Sesvete vs Jarun

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 17/11 - 20h00: Zlate Moravce vs Zeleziarne Podbrezova

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 18/11 - 03h00: Valladolid vs Leganes

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- Ngày 18/11 - 05h00: Ituano FC vs Chapecoense AF

- Ngày 18/11 - 07h30: Londrina EC vs Novorizontino

Lịch thi đấu Hạng 2 Hà Lan

- Ngày 18/11 - 00h45: FC Den Bosch vs Telstar

- Ngày 18/11 - 03h00: VVV-Venlo vs Willem II

Lịch thi đấu VĐQG Wales

- Ngày 18/11 - 03h00: Aberystwyth vs Bala Town