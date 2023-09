Lịch thể thao mới nhất hôm nay 16/9 và rạng sáng 17/9

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 16/9 và rạng sáng 17/9 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- 18h30 ngày 16/09: Wolves vs Liverpool

Wolves chạm trán Liverpool tại giải Premier League

- 21h00 ngày 16/09: Tottenham vs Sheffield United

- 21h00 ngày 16/09: West Ham vs Man City

- 21h00 ngày 16/09: Man United vs Brighton

- 21h00 ngày 16/09: Aston Villa vs Crystal Palace

- 21h00 ngày 16/09: Fulham vs Luton Town

- 23h30 ngày 16/09: Newcastle vs Brentford

Lịch thi đấu La Liga

- 19h00 ngày 16/09: A.Bilbao vs Cadiz

- 21h15 ngày 16/09: Valencia vs Atletico

- 23h30 ngày 16/09: Celta Vigo vs Mallorca

- 02h00 ngày 17/09: Barcelona vs Real Betis

Lịch thi đấu Serie A

- 20h00 ngày 16/09: Juventus vs Lazio

- 23h00 ngày 16/09: Inter Milan vs AC Milan

- 01h45 ngày 17/09: Genoa vs Napoli

Lịch thi đấu Bundesliga

- 20h30 ngày 16/09: FC Cologne vs Hoffenheim

- 20h30 ngày 16/09: Freiburg vs Dortmund

- 20h30 ngày 16/09: Mainz vs Stuttgart

- 20h30 ngày 16/09: RB Leipzig vs Augsburg

- 20h30 ngày 16/09: Wolfsburg vs Union Berlin

- 23h30 ngày 16/09: Bochum vs E.Frankfurt

Lịch thi đấu Ligue 1

- 22h00 ngày 16/09: Rennes vs Lille

- 02h00 ngày 17/09: Lens vs Metz

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- 21h00 ngày 16/09: Watford vs Birmingham City

- 21h00 ngày 16/09: Huddersfield vs Rotherham United

- 21h00 ngày 16/09: Norwich City vs Stoke City

- 21h00 ngày 16/09: Preston North End vs Plymouth Argyle

- 21h00 ngày 16/09: Queens Park vs Sunderland

- 21h00 ngày 16/09: Sheffield Wednesday vs Ipswich Town

- 21h00 ngày 16/09: Blackburn Rovers vs Middlesbrough

- 21h00 ngày 16/09: Bristol City vs West Brom

- 01h45 ngày 17/09: Cardiff City vs Swansea

Lịch thi đấu Serie B

- 19h00 ngày 16/09: Ascoli vs Palermo

- 19h00 ngày 16/09: Cosenza vs Sudtirol

- 19h00 ngày 16/09: FeralpiSalo vs Modena

- 19h00 ngày 16/09: Pisa vs Bari

- 19h00 ngày 16/09: Lecco vs Brescia

- 21h15 ngày 16/09: AC Reggiana vs Cremonese

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- 19h00 ngày 16/09: Abha vs Al Ettifaq

- 22h00 ngày 16/09: Al Raed vs Al Nassr FC

- 22h00 ngày 16/09: Al Hazm vs Al Tai

- 01h00 ngày 17/09: Al Ahli vs Al Taawoun

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- 21h00 ngày 16/09: RWD Molenbeek vs Cercle Brugge

- 23h15 ngày 16/09: Union St.Gilloise vs Genk

- 01h45 ngày 17/09: Club Brugge vs Sporting Charleroi

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- 21h30 ngày 16/09: Rio Ave vs Famalicao

- 00h00 ngày 17/09: Farense vs SC Braga

- 02h30 ngày 17/09: Vizela vs Benfica

Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha

- 17h00 ngày 16/09: AVS Futebol SAD vs Vilaverdense FC

- 17h00 ngày 16/09: FC Porto B vs Maritimo

- 20h00 ngày 16/09: Nacional vs Feirense

- 21h30 ngày 16/09: Santa Clara vs Penafiel

- 00h00 ngày 17/09: Tondela vs Mafra

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- 18h30 ngày 16/09: St. Johnstone vs Rangers

- 21h00 ngày 16/09: Celtic vs Dundee FC

- 21h00 ngày 16/09: Ross County vs Livingston

- 21h00 ngày 16/09: Motherwell vs St. Mirren

- 21h00 ngày 16/09: Hearts vs Aberdeen

- 21h00 ngày 16/09: Kilmarnock vs Hibernian

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- 21h30 ngày 16/09: Feyenoord vs SC Heerenveen

- 23h45 ngày 16/09: Vitesse vs RKC Waalwijk

- 01h00 ngày 17/09: PSV vs NEC Nijmegen

- 01h00 ngày 17/09: Fortuna Sittard vs FC Volendam

- 02h00 ngày 17/09: Heracles vs FC Utrecht

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- 21h15 ngày 16/09: Huesca vs Villarreal B

- 23h30 ngày 16/09: Valladolid vs Cartagena

- 23h30 ngày 16/09: Alcorcon vs Levante

- 02h00 ngày 17/09: Albacete vs Burgos CF

Lịch thi đấu J League 1

- 16h00 ngày 16/09: Kashima Antlers vs Cerezo Osaka

- 17h00 ngày 16/09: Avispa Fukuoka vs Nagoya Grampus Eight

- 17h00 ngày 16/09: Consadole Sapporo vs Shonan Bellmare

- 17h00 ngày 16/09: Sanfrecce Hiroshima vs Vissel Kobe

Lịch thi đấu K League 1

- 12h00 ngày 16/09: Incheon United vs Jeju United

- 12h00 ngày 16/09: Jeonbuk FC vs Gangwon FC

- 14h30 ngày 16/09: Pohang Steelers vs Suwon FC

- 17h00 ngày 16/09: Ulsan Hyundai vs Daejeon Citizen

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- 18h00 ngày 16/09: Karlsruher SC vs Kaiserslautern

- 18h00 ngày 16/09: Elversberg vs Hamburger SV

- 18h00 ngày 16/09: Hansa Rostock vs Fortuna Dusseldorf

- 01h30 ngày 17/09: Schalke 04 vs Magdeburg

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- 17h00 ngày 16/09: Lion City Sailors FC vs Geylang International FC

- 17h00 ngày 16/09: Albirex Niigata FC vs Hougang United FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- 15h00 ngày 16/09: Arema FC vs Persita Tangerang

- 15h00 ngày 16/09: Persib Bandung vs Persikabo 1973

- 19h00 ngày 16/09: Persis Solo vs PSIS Semarang

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- 14h30 ngày 16/09: Brisbane Roar FC vs Western Sydney Wanderers FC

Lịch thi đấu China Super League

- 16h30 ngày 16/09: Henan Songshan Longmen vs Shanghai Shenhua

- 18h35 ngày 16/09: Meizhou Hakka vs Shenzhen FC

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- 22h00 ngày 16/09: Dinamo Zagreb vs Slaven

- 00h30 ngày 17/09: Rijeka vs Osijek

Lịch thi đấu VĐQG Campuchia

- 15h45 ngày 16/09: Prey Veng vs Royal Cambodian Armed Forces FA

- 18h00 ngày 16/09: Svay Rieng vs Angkor Tiger FC

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- 19h00 ngày 16/09: Chornomorets Odessa vs Polissya Zhytomyr

- 21h00 ngày 16/09: Shakhtar Donetsk vs FC Obolon Kyiv

- 23h00 ngày 16/09: FC Olexandriya vs FC Minaj

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- 20h00 ngày 16/09: IFK Gothenburg vs Brommapojkarna

- 20h00 ngày 16/09: Sirius vs Varbergs BoIS FC

- 22h30 ngày 16/09: Djurgaarden vs VaernamoVaernamo

Lịch thi đấu Cúp QG Iceland

- 23h00 ngày 16/09: Vikingur Reykjavik vs KA Akureyri

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- 20h00 ngày 16/09: Pogon Szczecin vs Korona Kielce

- 22h30 ngày 16/09: Rakow Czestochowa vs LKS Lodz

- 01h00 ngày 17/09: Piast Gliwice vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- 02h00 ngày 17/09: Vasco da Gama vs Fluminense

- 07h00 ngày 17/09: Atletico MG vs Botafogo FR

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- 02h30 ngày 17/09: New York City FC vs New York Red Bulls

- 04h00 ngày 17/09: Atlanta United vs Inter Miami CF

- 06h30 ngày 17/09: CF Montreal vs Chicago Fire

- 06h30 ngày 17/09: Charlotte vs DC United

- 06h30 ngày 17/09: Orlando City vs Columbus Crew

- 06h30 ngày 17/09: Philadelphia Union vs FC Cincinnati

- 06h30 ngày 17/09: Toronto FC vs Vancouver Whitecaps

- 07h30 ngày 17/09: FC Dallas vs Seattle Sounders FC

- 07h30 ngày 17/09: Houston Dynamo vs St. Louis City

- 07h30 ngày 17/09: Minnesota United vs Sporting Kansas City

- 08h30 ngày 17/09: Colorado Rapids vs New England Revolution

- 09h30 ngày 17/09: Los Angeles FC vs LA Galaxy

- 09h30 ngày 17/09: San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- 01h30 ngày 17/09: Nacional vs Cerro

- 04h00 ngày 17/09: La Luz vs Liverpool

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 01h00 ngày 17/09: HFX Wanderers FC vs Atletico Ottawa

- 04h00 ngày 17/09: Cavalry FC vs Vancouver FC

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- 06h00 ngày 17/09: Municipal Perez Zeledon vs Deportiva San Carlos

- 07h10 ngày 17/09: Santos de Guapiles vs Club Sport Herediano

- 09h00 ngày 17/09: LD Alajuelense vs Puntarenas FC

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- 08h15 ngày 17/09: America de Cali vs Chico FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 06h00 ngày 17/09: Necaxa vs FC Juarez

- 08h00 ngày 17/09: Monterrey vs Leon

- 10h10 ngày 17/09: CF America vs CD Guadalajara

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- 01h00 ngày 17/09: Deportivo Municipal vs Universidad Cesar Vallejo

- 04h00 ngày 17/09: Deportivo Garcilaso vs Cusco FC

- 08h30 ngày 17/09: Sporting Cristal vs Universitario de Deportes

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- 01h45 ngày 17/09: Sligo Rovers vs UCD