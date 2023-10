Lịch thể thao mới nhất hôm nay 16/10 và rạng sáng 17/10

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 16/10 và rạng sáng 17/10 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Euro

- 23h00 ngày 16/10: Azerbaijan vs Áo

- 01h45 ngày 17/10: Hà Lan vs Hy Lạp

- 01h45 ngày 17/10: Bỉ vs Thụy Điển

- 01h45 ngày 17/10: Bosnia và Herzegovina vs Bồ Đào Nha

- 01h45 ngày 17/10: Iceland vs Liechtenstein

- 01h45 ngày 17/10: Luxembourg vs Slovakia

- 01h45 ngày 17/10: Gibraltar vs Ireland

Azerbaijan chạm trán Áo tại giải Euro.

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- 03h00 ngày 17/10: Quần đảo Turks và Caicos vs British Virgin Islands

- 03h00 ngày 17/10: Saint Martin vs Anguilla

- 06h00 ngày 17/10: French Guiana vs Saint Vincent and The Grenadines

- 07h00 ngày 17/10: Dominican Republic vs Barbados

- 09h00 ngày 17/10: Nicaragua vs Montserrat

Lịch thi đấu U21 Euro

- 23h30 ngày 16/10: U21 Ukraine vs U21 Anh

- 01h30 ngày 17/10: U21 Bắc Ireland vs U21 Serbia

Lịch thi đấu Giao hữu

- 18h35 ngày 16/10: Uzbekistan vs Trung Quốc

- 22h00 ngày 16/10: Mozambique vs Nigeria

- 23h00 ngày 16/10: Nga vs Kenya

- 23h00 ngày 16/10: Algeria vs Ai Cập

- 01h30 ngày 17/10: Cameroon vs Senegal

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- 02h00 ngày 17/10: Racing de Ferrol vs Levante

Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia

- 20h00 ngày 16/10: FK Graficar vs FK Mladost Novi Sad

- 20h00 ngày 16/10: RFK Novi Sad vs OFK Vrsac

- 20h00 ngày 16/10: Tekstilac Odzaci vs Radnicki Sremska Mitrovica

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina Nhóm A

- 01h30 ngày 17/10: San Martin San Juan vs CSD Flandria

- 01h30 ngày 17/10: San Telmo vs Deportivo Moron

- 01h30 ngày 17/10: San Martin de Tucuman vs CA Defensores de Belgrano

- 01h30 ngày 17/10: CA Defensores Unidos vs CA Alvarado

- 01h30 ngày 17/10: Almagro vs Atletico Guemes

- 01h30 ngày 17/10: Temperley vs Almirante Brown

- 01h30 ngày 17/10: Nueva Chicago vs Estudiantes de Rio Cuarto

- 01h30 ngày 17/10: Guillermo Brown vs Gimnasia Mendoza

- 01h30 ngày 17/10: Agropecuario vs Patronato de Parana

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 06h00 ngày 17/10: Sport Recife vs Juventude

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- 06h05 ngày 17/10: Envigado vs Atletico Huila

- 08h15 ngày 17/10: Chico FC vs Bucaramanga