Lịch thể thao mới nhất hôm nay 13/10 và rạng sáng 14/10

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 13/10 và rạng sáng 14/10 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Euro

- 23h00 ngày 13/10: Estonia vs Azerbaijan

- 01h45 ngày 14/10: Iceland vs Luxembourg

Estonia chạm trán Azerbaijan tại giải Euro.

- 01h45 ngày 14/10: Liechtenstein vs Bosnia và Herzegovina

- 01h45 ngày 14/10: Hà Lan vs Pháp

- 01h45 ngày 14/10: Ireland vs Hy Lạp

- 01h45 ngày 14/10: Áo vs Bỉ

- 01h45 ngày 14/10: Slovakia vs Bồ Đào Nha

Lịch thi đấu U21 Euro

- 19h00 ngày 13/10: U21 Latvia vs U21 Ireland

- 21h00 ngày 13/10: U21 Hy Lạp vs U21 Croatia

- 22h00 ngày 13/10: U21 Phần Lan vs U21 Albania

- 23h00 ngày 13/10: U21 Cyprus vs U21 Slovenia

- 23h00 ngày 13/10: U21 Thụy Điển vs U21 Moldova

- 23h00 ngày 13/10: U21 Malta vs U21 Bỉ

- 23h00 ngày 13/10: U21 CH Czech vs U21 Wales

- 23h15 ngày 13/10: U21 Bulgaria vs U21 Đức

- 23h30 ngày 13/10: U21 Bosnia và Herzegovina vs U21 Pháp

- 23h30 ngày 13/10: U21 Bồ Đào Nha vs U21 Belarus

- 23h45 ngày 13/10: U21 Thổ Nhĩ Kỳ vs U21 San Marino

- 00h00 ngày 14/10: U21 Thụy Sỹ vs U21 Montenegro

- 00h30 ngày 14/10: U21 Romania vs U21 Armenia

- 01h00 ngày 14/10: U21 Scotland vs U21 Hungary

Lịch thi đấu Giao hữu

- 15h30 ngày 13/10: Palestine vs Tajikistan

- 21h00 ngày 13/10: Burkina Faso vs Equatorial Guinea

- 16h00 ngày 13/10: Guingamp vs Brest

- 16h00 ngày 13/10: Lorient vs Concarneau

- 17h35 ngày 13/10: Canada vs Nhật Bản

- 18h00 ngày 13/10: Tunisia vs Hàn Quốc

- 18h00 ngày 13/10: Darmstadt vs Elversberg

- 19h00 ngày 13/10: Leoben vs SK Austria Klagenfurt

- 19h35 ngày 13/10: Việt Nam vs Uzbekistan

- 20h00 ngày 13/10: Ấn Độ vs Malaysia

- 20h00 ngày 13/10: Kaiserslautern vs Metz

- 20h00 ngày 13/10: Clermont Foot vs Rodez

- 21h00 ngày 13/10: Mozambique vs Angola

- 21h00 ngày 13/10: Burkina Faso vs Equatorial Guinea

- 22h00 ngày 13/10: Iraq vs Qatar

- 23h00 ngày 13/10: New Zealand vs DR Congo

- 23h00 ngày 13/10: Eswatini vs Nam Phi

- 23h00 ngày 13/10: Nigeria vs Saudi Arabia

- 00h00 ngày 14/10: E.Frankfurt vs BSG Chemie Leipzig

- 01h00 ngày 14/10: Jordan vs Iran

- 01h00 ngày 14/10: Guinea vs Guinea-Bissau

- 01h45 ngày 14/10: Australia vs Anh

- 02h00 ngày 14/10: Mali vs Uganda

- 10h00 ngày 14/10: Vanuatu vs Papua New Guinea

Lịch thi đấu giải CONCACAF Nations League

- 02h00 ngày 14/10: Montserrat vs Nicaragua

- 02h30 ngày 14/10: Saint Vincent and The Grenadines vs French Guiana

- 04h00 ngày 14/10: Curacao vs Panama

- 06h00 ngày 14/10: Martinique vs El Salvador

- 07h00 ngày 14/10: Barbados vs Dominican Republic

- 08h00 ngày 14/10: Trinidad and Tobago vs Guatemala

- 09h00 ngày 14/10: Belize vs Bermuda

Lịch thi đấu giải Hạng 2 Tây Ban Nha

- 02h00 ngày 14/10: Albacete vs Real Oviedo

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

- 21h30 ngày 13/10: CR Belouizdad vs US Souf

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovenia

- 20h00 ngày 13/10: Gorica vs Tabor

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 07h30 ngày 14/10: Criciuma vs Chapecoense AF

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- 03h00 ngày 14/10: CA Huracan vs Estudiantes de la Plata

Lịch thi đấu giải Primera Division Uruguay

- 02h00 ngày 14/10: Fenix vs Plaza Colonia

- 04h30 ngày 14/10: Defensor Sporting vs Montevideo City Torque

- 07h00 ngày 14/10: Deportivo Maldonado vs Club Atletico Penarol

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- 06h00 ngày 14/10: Union Magdalena vs Deportivo Pasto

- 08h10 ngày 14/10: CD Jaguares vs Once Caldas

Lịch thi đấu Hạng 2 Mexico

- 06h05 ngày 14/10: CD Tepatitlan de Morelos vs Tlaxcala FC

- 10h05 ngày 14/10: Correcaminos de la UAT vs Cimarrones de Sonora

Lịch thi đấu Cúp QG Wales

- 01h30 ngày 14/10: Trefelin BGC vs Ammanford

- 01h30 ngày 14/10: Caerau Ely vs Afan Lido

- 01h45 ngày 14/10: Flint Mountain vs Holywell Town

- 02h00 ngày 14/10: Llanidloes Town FC vs Gresford Athletic

- 02h00 ngày 14/10: Bala Town vs Llandudno FC.