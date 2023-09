Lịch thể thao mới nhất hôm nay 12/9 và rạng sáng 13/9

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 12/9 và rạng sáng 13/9 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu U23 Châu Á

- 14h00 ngày 12/09: U23 Kyrgyzstan vs U23 Qatar

- 15h30 ngày 12/09: U23 UAE vs U23 Ấn Độ

- 16h00 ngày 12/09: U23 Yemen vs U23 Guam

- 16h30 ngày 12/09: U23 Bangladesh vs U23 Philippines

- 18h00 ngày 12/09: U23 Hàn Quốc vs U23 Myanmar

- 19h00 ngày 12/09: U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam chạm trán U23 Singapore tại giải U23 Châu Á

- 19h00 ngày 12/09: U23 Hong Kong vs U23 Afghanistan

- 20h30 ngày 12/09: U23 Thái Lan vs U23 Malaysia

- 21h00 ngày 12/09: U23 Uzbekistan vs U23 Iran

- 21h30 ngày 12/09: U23 Oman vs U23 Brunei

- 22h00 ngày 12/09: U23 Đông Timor vs U23 Macau

- 22h30 ngày 12/09: U23 Nhật Bản vs U23 Bahrain

- 22h30 ngày 12/09: U23 Australia vs U23 Tajikistan

- 00h00 ngày 13/09: U23 Iraq vs U23 Kuwait

- 01h00 ngày 13/09: U23 Jordan vs U23 Syria

- 01h30 ngày 13/09: U23 Palestine vs U23 Pakistan

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- 02h30 ngày 13/09: Saint Vincent and The Grenadines vs Bermuda

- 02h30 ngày 13/09: French Guiana vs Belize

- 03h00 ngày 13/09: Turks and Caicos Islands vs Dominica

- 03h00 ngày 13/09: Cuba vs Suriname

- 05h00 ngày 13/09: Guyana vs Bahamas

- 06h06 ngày 13/09: Puerto Rico vs Antigua and Barbuda

- 07h06 ngày 13/09: Jamaica vs Haiti

- 09h10 ngày 13/09: Honduras vs Grenada

Lịch thi đấu Euro

- 01h45 ngày 13/09: Thụy Sỹ vs Andorra

- 01h45 ngày 13/09: Italy vs Ukraine

- 01h45 ngày 13/09: Israel vs Belarus

- 01h45 ngày 13/09: Romania vs Kosovo

- 01h45 ngày 13/09: Bỉ vs Estonia

- 01h45 ngày 13/09: Na Uy vs Gruzia

- 01h45 ngày 13/09: Tây Ban Nha vs Cyprus

- 01h45 ngày 13/09: Malta vs Bắc Macedonia

- 01h45 ngày 13/09: Thụy Điển vs Áo

Lịch thi đấu U21 Euro

- 20h00 ngày 12/09: U21 Belarus vs U21 Bồ Đào Nha

- 20h30 ngày 12/09: U21 Bắc Macedonia vs U21 Hà Lan

- 22h00 ngày 12/09: U21 Armenia vs U21 Montenegro

- 22h00 ngày 12/09: U21 Phần Lan vs U21 Thụy Sỹ

- 22h00 ngày 12/09: U21 Lithuania vs U21 Wales

- 22h45 ngày 12/09: U21 Malta vs U21 Hungary

- 23h00 ngày 12/09: U21 Moldova vs U21 Georgia

- 23h00 ngày 12/09: U21 Na Uy vs U21 Latvia

- 23h00 ngày 12/09: U21 Bulgaria vs U21 Israel

- 23h00 ngày 12/09: U21 Estonia vs U21 Ba Lan

- 23h00 ngày 12/09: U21 Austria vs U21 Bosnia và Herzegovina

- 23h30 ngày 12/09: U21 Iceland vs U21 CH Czech

- 23h30 ngày 12/09: U21 Ukraine vs U21 Bắc Ireland

- 23h30 ngày 12/09: U21 Albania vs U21 Romania

- 23h30 ngày 12/09: U21 Thổ Nhĩ Kỳ vs U21 Italy

- 00h00 ngày 13/09: U21 Kosovo vs U21 Đức

- 00h00 ngày 13/09: U21 Andorra vs U21 Hy Lạp

- 00h00 ngày 13/09: U21 Quần đảo Faroes vs U21 Croatia

- 01h00 ngày 13/09: U21 Serbia vs U21 Azerbaijan

- 01h30 ngày 13/09: U21 Ireland vs U21 San Marino

Lịch thi đấu Can Cup

- 02h00 ngày 13/09: Cameroon vs Burundi

Lịch thi đấu Giao hữu

- 17h00 ngày 12/09: Kenya vs Nam Sudan

- 17h00 ngày 12/09: Ai Cập vs Tunisia

- 18h30 ngày 12/09: Trung Quốc vs Syria

- 18h30 ngày 12/09: Singapore vs Chinese Taipei

- 19h20 ngày 12/09: Nhật Bản vs Thổ Nhĩ Kỳ

- 22h00 ngày 12/09: South Africa vs DR Congo

- 22h15 ngày 12/09: Qatar vs Nga

- 23h00 ngày 12/09: Costa Rica vs UAE

- 23h00 ngày 12/09: Ghana vs Liberia

- 23h00 ngày 12/09: Azerbaijan vs Jordan

- 23h30 ngày 12/09: Hàn Quốc vs Saudi Arabia

- 01h45 ngày 13/09: Scotland vs Anh

- 02h00 ngày 13/09: Senegal vs Algeria

- 02h00 ngày 13/09: Đức vs Pháp

- 02h30 ngày 13/09: Morocco vs Burkina Faso

- 03h00 ngày 13/09: Bờ Biển Ngà vs Mali

- 07h30 ngày 13/09: Mỹ vs Oman

- 09h30 ngày 13/09: Mexico vs Uzbekistan

Lịch thi đấu World Cup khu vực Nam Mỹ

- 03h00 ngày 13/09: Bolivia vs Argentina

- 04h00 ngày 13/09: Ecuador vs Uruguay

- 05h00 ngày 13/09: Venezuela vs Paraguay

- 07h30 ngày 13/09: Chile vs Colombia

- 09h00 ngày 13/09: Peru vs Brazil

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- 20h00 ngày 12/09: Lokomotiv Gorna Oryahovitsa vs Sportist Svoge

- 20h00 ngày 12/09: Balkan Botevgrad vs Montana

- 20h00 ngày 12/09: Nesebar vs Septemvri Sofia

- 20h00 ngày 12/09: Lozen 1924 Suhindol vs Strumska Slava

Lịch thi đấu Hạng 2 Romania

- 15h00 ngày 12/09: Progresul Spartac vs CSC Dumbravita

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 05h00 ngày 13/09: HFX Wanderers FC vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- 07h00 ngày 13/09: Santos de Guapiles vs Sporting San Jose

- 09h00 ngày 13/09: Municipal Perez Zeledon vs Deportivo Saprissa

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- 07h00 ngày 13/09: CSD Macara vs Independiente Juniors