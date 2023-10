Lịch thể thao mới nhất hôm nay 11/10 và rạng sáng 12/10

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 11/10 và rạng sáng 12/10 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu U19 Euro

- 18h00 ngày 11/10: U19 Na Uy vs U19 Gibraltar

- 20h00 ngày 11/10: U19 Đức vs U19 Kazakhstan

U19 Na Uy chạm trán U19 Gibraltar tại giải U19 Euro

- 20h00 ngày 11/10: U19 Phần Lan vs U19 Romania

- 20h00 ngày 11/10: U19 Czech vs U19 San Marino

- 20h00 ngày 11/10: U19 Xứ Wales vs U19 Austria

- 21h00 ngày 11/10: U19 Bắc Macedonia vs U19 Ba Lan

- 22h00 ngày 11/10: U19 Latvia vs U19 Hungary

- 23h00 ngày 11/10: U19 Anh vs U19 Montenegro

Lịch thi đấu Giao hữu

- 12h00 ngày 11/10: Papua New Guinea vs New Caledonia

- 23h00 ngày 11/10: Germania Reusrath vs FC Cologne

- 01h45 ngày 12/10: Wales vs Gibraltar

Lịch thi đấu Cúp Liên đoàn Nhật Bản

- 17h00 ngày 11/10: Yokohama F.Marinos vs Urawa Red Diamonds

- 17h00 ngày 11/10: Avispa Fukuoka vs Nagoya Grampus Eight

Lịch thi đấu Hạng 2 Croatia

- 20h00 ngày 11/10: Bijelo Brdo vs Vukovar 91

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovenia

- 20h30 ngày 11/10: Nk Brinje Grosuplje vs Nafta

Lịch thi đấu Hạng 2 Slovakia

- 20h00 ngày 11/10: Povazska Bystrica vs Tatran Presov

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- 20h00 ngày 11/10: SKF Sered vs Slovan Bratislava

- 20h00 ngày 11/10: TJ Spissky Stiavnik vs FC Kosice

- 20h15 ngày 11/10: OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom vs Spartak Trnava

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 07h30 ngày 12/10: Vila Nova vs Botafogo SP

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- 07h10 ngày 12/10: CA Chaco For Ever vs Defensa y Justicia

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- 06h15 ngày 12/10: Deportivo Cali vs Tolima

- 08h30 ngày 12/10: Deportivo Pereira vs Aguilas Doradas Rionegro

Lịch thi đấu Hạng 2 Mexico

- 08h05 ngày 12/10: Tapatio vs Leones Negros

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- 03h00 ngày 12/10: Buhos ULVR vs Cuniburo

- 03h00 ngày 12/10: Manta vs Independiente Juniors

- 04h30 ngày 12/10: CD America de Quito vs Nueve de Octubre

- 07h00 ngày 12/10: CSD Macara vs Chacaritas

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- 05h30 ngày 12/10: Nacional Asuncion vs Club Martin Ledesma