Lịch thể thao mới nhất hôm nay 1/4 và rạng sáng 2/4

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 1/4 và rạng sáng 2/4 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- 18h30 ngày 01/04: Man City vs Liverpool

- 21h00 ngày 01/04: Bournemouth vs Fulham

- 21h00 ngày 01/04: Arsenal vs Leeds United

- 21h00 ngày 01/04: Brighton vs Brentford

- 21h00 ngày 01/04: Nottingham Forest vs Wolves

- 21h00 ngày 01/04: Crystal Palace vs Leicester

- 23h30 ngày 01/04: Chelsea vs Aston Villa

Man City chạm trán Liverpool tại Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- 19h00 ngày 01/04: Girona vs Espanyol

- 21h15 ngày 01/04: A.Bilbao vs Getafe

- 23h30 ngày 01/04: Cadiz vs Sevilla

- 02h00 ngày 02/04: Elche vs Barcelona

Lịch thi đấu Serie A

- 20h00 ngày 01/04: Cremonese vs Atalanta

- 23h00 ngày 01/04: Inter vs Fiorentina

- 01h45 ngày 02/04: Juventus vs Verona

Lịch thi đấu Bundesliga

- 20h30 ngày 01/04: Union Berlin vs Stuttgart

- 20h30 ngày 01/04: Freiburg vs Berlin

- 20h30 ngày 01/04: RB Leipzig vs Mainz

- 20h30 ngày 01/04: Schalke 04 vs Leverkusen

- 20h30 ngày 01/04: Wolfsburg vs Augsburg

- 23h30 ngày 01/04: Munich vs Dortmund

Lịch thi đấu Ligue 1

- 22h00 ngày 01/04: Auxerre vs Troyes

- 02h00 ngày 02/04: Rennes vs Lens

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- 18h30 ngày 01/04: Luton Town vs Watford

- 18h30 ngày 01/04: Preston North End vs Blackpool

- 21h00 ngày 01/04: Norwich City vs Sheffield United

- 21h00 ngày 01/04: West Brom vs Millwall

- 21h00 ngày 01/04: Wigan Athletic vs Queens Park

- 21h00 ngày 01/04: Hull City vs Rotherham United

- 21h00 ngày 01/04: Cardiff City vs Swansea

- 21h00 ngày 01/04: Coventry City vs Stoke City

- 21h00 ngày 01/04: Huddersfield vs Middlesbrough

- 21h00 ngày 01/04: Birmingham City vs Blackburn Rovers

- 21h00 ngày 01/04: Bristol City vs Reading

Lịch thi đấu Serie B

- 19h00 ngày 01/04: Parma vs Palermo

- 19h00 ngày 01/04: SPAL vs Ternana

- 19h00 ngày 01/04: Venezia vs Como

- 19h00 ngày 01/04: Ascoli vs Brescia

- 19h00 ngày 01/04: Cagliari vs Sudtirol

- 19h00 ngày 01/04: Cosenza vs Pisa

- 21h15 ngày 01/04: Bari vs Benevento

- 21h15 ngày 01/04: Perugia vs Frosinone

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- 21h00 ngày 01/04: Cercle Brugge vs Kortrijk

- 23h15 ngày 01/04: RFC Seraing vs Gent

- 23h15 ngày 01/04: Westerlo vs Sporting Charleroi

- 01h45 ngày 02/04: Oostende vs Standard Liege

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- 21h30 ngày 01/04: Vizela vs Casa Pia AC

- 00h00 ngày 02/04: Vitoria de Guimaraes vs Pacos de Ferreira

- 02h30 ngày 02/04: Sporting vs Santa Clara

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- 21h00 ngày 01/04: Hibernian vs Motherwell

- 21h00 ngày 01/04: Kilmarnock vs Hearts

- 21h00 ngày 01/04: Rangers vs Dundee United

- 21h00 ngày 01/04: St. Johnstone vs Aberdeen

- 21h00 ngày 01/04: St. Mirren vs Livingston

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- 16h00 ngày 01/04: Huế vs Bình Dương

- 18h00 ngày 01/04: SLNA vs Quảng Nam

- 19h15 ngày 01/04: Viettel vs Binh Thuan

Lịch thi đấu Giao hữu

- 18h00 ngày 01/04: Rosenborg vs Kongsvinger

- 20h00 ngày 01/04: Lillestroem vs Odds Ballklubb

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ

- 20h00 ngày 01/04: Trabzonspor vs Kayserispor

- 20h00 ngày 01/04: Istanbul Basaksehir vs Ankaragucu

- 00h30 ngày 02/04: Galatasaray vs Adana Demirspor

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- 21h30 ngày 01/04: AZ Alkmaar vs SC Heerenveen

- 23h45 ngày 01/04: Excelsior vs FC Twente

- 01h00 ngày 02/04: Cambuur vs FC Emmen

- 01h00 ngày 02/04: NEC Nijmegen vs PSV

- 02h00 ngày 02/04: RKC Waalwijk vs Vitesse

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- 21h15 ngày 01/04: Burgos CF vs Racing Santander

- 23h30 ngày 01/04: Leganes vs Cartagena

- 23h30 ngày 01/04: Tenerife vs Villarreal B

- 02h00 ngày 02/04: Real Oviedo vs Eibar

Lịch thi đấu K League 1

- 12h00 ngày 01/04: Jeonbuk FC vs Pohang Steelers

- 14h30 ngày 01/04: Gwangju FC vs Suwon FC

- 14h30 ngày 01/04: Incheon United vs Daegu FC

- 17h00 ngày 01/04: Daejeon Citizen vs FC Seoul

Lịch thi đấu J League 1

- 12h00 ngày 01/04: Albirex Niigata vs Nagoya Grampus Eight

- 12h00 ngày 01/04: Kyoto Sanga FC vs Vissel Kobe

- 12h00 ngày 01/04: Yokohama FC vs Avispa Fukuoka

- 13h00 ngày 01/04: Kashima Antlers vs Sanfrecce Hiroshima

- 13h00 ngày 01/04: Sagan Tosu vs FC Tokyo

- 13h00 ngày 01/04: Shonan Bellmare vs Gamba Osaka

- 14h00 ngày 01/04: Cerezo Osaka vs Yokohama F.Marinos

- 17h00 ngày 01/04: Consadole Sapporo vs Kawasaki Frontale

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- 18h00 ngày 01/04: St. Pauli vs Jahn Regensburg

- 18h00 ngày 01/04: Hannover 96 vs Sandhausen

- 18h00 ngày 01/04: Karlsruher SC vs Eintracht Braunschweig

- 01h30 ngày 02/04: Kaiserslautern vs FC Heidenheim

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- 20h15 ngày 01/04: Kuching FA vs PDRM

- 21h00 ngày 01/04: Negeri Sembilan vs Kelantan

- 21h00 ngày 01/04: Pahang vs Kedah

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- 19h30 ngày 01/04: Geylang International FC vs Albirex Niigata FC

- 19h30 ngày 01/04: Tanjong Pagar United FC vs Young Lions

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- 20h30 ngày 01/04: Persita Tangerang vs Arema FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- 20h00 ngày 01/04: Navbahor Namangan vs Sogdiyona Jizzax

- 20h15 ngày 01/04: Qizilqum Zarafshon vs Nasaf Qarshi

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- 13h00 ngày 01/04: Central Coast Mariners vs Brisbane Roar FC

- 15h45 ngày 01/04: Sydney FC vs Western United FC

- 18h00 ngày 01/04: Perth Glory vs Macarthur FC

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- 22h00 ngày 01/04: HNK Gorica vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Séc

- 21h00 ngày 01/04: Banik Ostrava vs Slovan Liberec

- 21h00 ngày 01/04: Mlada Boleslav vs Viktoria Plzen

- 21h00 ngày 01/04: FC Fastav Zlin vs SK Dynamo Ceske Budejovice

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- 16h00 ngày 01/04: FC Minaj vs Inhulets Petrove

- 17h00 ngày 01/04: Metalist Kharkiv vs FC Kolos Kovalivka

- 18h00 ngày 01/04: Veres Rivne vs Kryvbas

- 19h00 ngày 01/04: Oleksandriya vs Vorskla

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ

- 23h00 ngày 01/04: Servette vs Young Boys

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- 20h00 ngày 01/04: Korona Kielce vs Miedz Legnica

- 22h30 ngày 01/04: Legia Warszawa vs Rakow Czestochowa

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- 19h00 ngày 01/04: Zrinjski Mostar vs Siroki Brijeg

- 20h00 ngày 01/04: Igman Konjic vs Posusje

- 20h00 ngày 01/04: FK Leotar vs Zeljeznicar

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan

- 18h30 ngày 01/04: FC Kapaz vs Sabail

- 22h30 ngày 01/04: Zira vs FK Neftchi

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- 01h30 ngày 02/04: Barracas Central vs Boca Juniors

- 05h00 ngày 02/04: San Lorenzo de Almagro vs Independiente

- 07h30 ngày 02/04: Tigre vs Lanus

- 07h30 ngày 02/04: Racing Club vs CA Huracan

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- 06h30 ngày 02/04: Atlanta United vs New York Red Bulls

- 06h30 ngày 02/04: Columbus Crew vs Real Salt Lake

- 06h30 ngày 02/04: FC Cincinnati vs Inter Miami CF

- 06h30 ngày 02/04: LA Galaxy vs Seattle Sounders FC

- 06h30 ngày 02/04: New England Revolution vs New York City FC

- 06h30 ngày 02/04: Orlando City vs Nashville SC

- 06h30 ngày 02/04: Philadelphia Union vs Sporting Kansas City

- 06h30 ngày 02/04: Toronto FC vs Charlotte

- 07h30 ngày 02/04: Chicago Fire vs DC United

- 07h30 ngày 02/04: FC Dallas vs Portland Timbers

- 07h30 ngày 02/04: St. Louis City vs Minnesota United

- 08h30 ngày 02/04: Colorado Rapids vs Los Angeles FC

- 09h30 ngày 02/04: San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo

- 09h30 ngày 02/04: Vancouver Whitecaps vs CF Montreal

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- 04h00 ngày 02/04: Guanacasteca vs Municipal Perez Zeledon

- 09h00 ngày 02/04: Club Sport Herediano vs Sporting San Jose

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 06h00 ngày 02/04: Pachuca vs Cruz Azul

- 08h05 ngày 02/04: CF America vs Leon

- 08h15 ngày 02/04: Monterrey vs Tijuana

- 10h10 ngày 02/04: Atlas vs CD Guadalajara

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- 01h45 ngày 02/04: Sligo Rovers vs Bohemian FC

