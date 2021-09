Việc xây dựng tòa nhà bắt đầu vào năm 1967, sau sự phản đối và chỉ trích lớn từ các nhân vật quyền lực của New York. Họ cho rằng không thể xây dựng một tòa nhà như vậy một cách an toàn. Sự phản đối này đến từ sự cố một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào Tòa nhà Empire State vào năm 1945 do sương mù dày đặc. Nhiều người lo sợ rằng một sự cố tương tự sẽ xảy ra với tòa tháp đôi trong điều kiện thời tiết xấu. Trước rủi ro này, Trung tâm Thương mại Thế giới được xây dựng có thể chịu được va chạm với một chiếc máy bay Boeing 707, chiếc máy bay lớn nhất vào thời điểm đó.