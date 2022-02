Lịch đến trường mới nhất của 63 tỉnh, thành

(VTC News) -

Do dịch COVID-19 phức tạp nên nhiều tỉnh, thành phố tạm dừng học trực tiếp. Cụ thể, khối mầm non: 16 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Tiền Giang, Đắk Lăk (TP Buôn Mê Thuột).

Khối tiểu học: 10 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp (Hà Nội (12 quận nội thành), Đắk Lắk (TP Buôn Mê Thuột), Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh).

Khối THCS: 4 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, riêng Hà Nội khối lớp 6 của 12 quận nội thành)

Khối THPT: 2 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp: (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Lào Cai)

Chi tiết lịch học của 63 tỉnh, thành phố: