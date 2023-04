Lịch cúp điện hôm nay tại Vĩnh Long ngày 22/04/2023

22/04/2023 từ 07h00 - 18h00

Khu vực ấp Đông Bình B thuộc xã Đông Bình. Khóm Đông Thuận thuộc phường Đông Thuận. Xã Thuận An. Ấp Đông Thạnh C, Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Thạnh Lý, Thạnh Hoà, Thạnh An - Xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh và ấp Phú Thành, Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

Cúp điện để tiến hành phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.