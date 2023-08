Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 19/08/2023

19/08/2023 06h30-12h30

UBND phường Hương An

ĐL Hương Trà

-Tách lèo VT 19/23/62 XT 472 Huế 2 đi TBA UB Phường Hương An -Nâng dung lượng MBA UB Phường Hương An từ 50kVA - 160kVA -Đấu lèo VT 19/23/62 XT 472 Huế 2 đi TBA UB Phường Hương An, lắng dầu MBA