Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 13/04/2023

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

13/04/2023 từ 07h30 - 14h00 Cụm 5 Cổ Bi ĐL Phong Điền Thay cột thủ công vị trí 98, 98/2 đến vị trí 98/12 XT 471 TC An Lỗ, thay dây AC50 thành AV150 từ vị trí 98 đến vị trí 98/1 XT 471 TC An Lỗ, tiến hành lắp ALTD tại vị trí 98 hướng 98/1 XT 471 TC An Lỗ. Thực hiện thí nghiệm CBM TBA Nam Sơn 1, Phe Tư và xử lý rịn dầu bộ chuyển nấc phân áp TBA Bơm Phong Sơn

