Lịch cúp điện hôm nay tại Tây Ninh ngày 17/02/2024

17/02/2024 08h00-08h30

Mất điện khu vực khu phố An Quới, khu phố An Hội, khu phố Hòa Hội, khu phố Hòa Hưng, khu phố An Lợi, khu phố Hòa Lợi thuộc phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng

Điện lực Trảng Bàng

Bảo dưỡng Trung, hạ áp