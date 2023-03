Lịch cúp điện hôm nay tại Sóc Trăng ngày 13/3/2023

13/03/2023 từ 08h30 - 12h00

Một phần các ấp Phương An 1, Phương An 2, Phương An 3, Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2 thuộc xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Mỹ Tú

Thực hiện đề nghị cắt điện của khách hàng sử dụng lưới điện phân phối