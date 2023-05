Lịch cúp điện hôm nay tại Sóc Trăng ngày 13/05/2023

13/05/2023 từ 08h00 - 12h30

Xã An Mỹ. Ấp An Thành, An Ninh 1, An Ninh 2 thuộc thị trấn Kế Sách

Điện lực Kế Sách

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật