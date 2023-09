Lịch cúp điện hôm nay tại Lâm Đồng ngày 07/09/2023

07/09/2023 08h30-14h30

Mất điện một phần khu vực thôn An Ninh, thôn An Bình, thôn An Tĩnh, thôn An Hiệp thuộc xã Liên Hiệp

Điện Lực Đức Trọng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp