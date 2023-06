Lịch cúp điện hôm nay tại Hà Nội ngày 07/06/2023

07/06/2023 08h00-16h00

TT Chúc Sơn: Khu Ninh kiều, Trang An, Lộc Ninh, Xóm nội, Xóm xá, Xóm Núi, Giáp ngọ, An phú. CCN Ngọc Sơn: Công ty phúc thành, Trẻ tàn tật, Trúc Xuân, VL xây dựng, Trung Hùng, Trung hùng Luxury, Đồ gỗ Hoàng Long, Cable Top, Nhựa trường phát, Huy độ, An quý hưng, Đào huy Vượng, Dệt may Đài việt, Vải sợi khúc tân, Anh minh, thép Tuấn quý, Đức trung, Nhà mày nước, Giấy Ngọc Việt, QT trường sơn, Dụng cụ TDTT, Thịnh linh, Minh dương, Công ty Rượu - bia- NGK, NM Xử lý nươc thải, Bùi Hồng Minh. Xã Thụy Hương: Thôn Ngoài bãi, Trung Tiến, Tân An, Tân mỹ, Phú Bến

Công ty Điện lực Chương Mỹ

Đã duyệt