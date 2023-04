Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 21/04/2023

21/04/2023 từ 08h00 - 16h00

Mất điện tại một phần ấp An Tài, xã An Phước (khu vực từ trạm bơm HTX số 5 đến vị trí cầu Ranh An Phước - Phú Xuân).

Điện lực Tân Hồng

Tiến hành việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.