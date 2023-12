Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 16/12/2023

16/12/2023 07h30-17h30

Đường Nguyễn Tất Thành (từ vị trí ngã tư Nguyễn Văn Phát đến ngã ba Ngô Gia Tự), phường 1, phường An Hòa. - Mất điện khu dân cư Bassac (Hai Lúa củ), phường 1. - Khu dân cư Bà Vân thuộc phường An Hòa. - Đường Trần Thị Nhượng, Nguyễn Văn Phối, Phạm Hữu Lầu, Tôn Thất Tùng, Hồ Tùng Mậu thuộc phường An Hòa. - Khu dân cư Tân Thuận thuộc phường An Hòa. - Đường Nguyễn Văn Phát (đoạn từ vị trí Tôn Đức Thắng đến trường Vĩnh Phước), phường An Hòa. - Đường Hùng Vương (đoạn từ vị trí Nguyễn Thái Học đến Phạm Hữu Lầu) phường An Hòa

Điện lực Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện