Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 08/10/2023

08/10/2023 06h30-17h00

Mất điện một phần phường An Lộc khu vực đoạn từ Cán Tole Hiệp Phát dọc QL 30 phía lề phải đến cầu Hồng Ngự và từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến cầu 2 tháng 9, một phần phường An Bình A từ cầu 2 tháng 9 dọc lộ DT 842 đến cầu Kháng Chiến 1, toàn bộ phường An Bình B từ cầu Kháng Chiến 1 dọc lộ DT 842 đến cầu Thống Nhất, TP Hồng Ngự

Điện lực thành phố Hồng Ngự

Bảo trì, sửa chữa lưới điện