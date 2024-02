Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 06/02/2024

06/02/2024 08h00-16h00

Mất điện một phần khu vực ấp An Phát thuộc xã An Phước (khu vực từ đầu khu tái định cư K12 đến trường mẫu giáo An Phước) thuộc huyện Tân Hồng

Điện lực Tân Hồng

Bảo dưỡng Trung, hạ áp