Lịch cúp điện hôm nay tại Đà Nẵng ngày 21/08/2023

21/08/2023 07h00-11h00

KDC An Hòa T1

Điện lực Cẩm Lệ

- VSBD và thay tủ điện, FCO, TLV TBA KDC An Hòa T1 - 476/CĐO. - Đấu nối ĐZHA kéo mới vào TBA KDC An Hòa T1 - 476/CĐO. -Thu hồi đường dây hạ áp đi nổi, hãm tuyến và đấu nối hạ áp ngầm sau TBA KDC An Hòa T1 - 476/CĐO trên đường Nguyễn Đỗ Mục. Công trình SCL 2023: Sửa chữa các trạm biến áp thuộc xuất tuyến 471/Cầu Đỏ, 473/Cầu Đỏ, 475/Cầu Đỏ và 476/Cầu Đỏ. Công trình CQT ĐZHA ĐLCL năm 2021